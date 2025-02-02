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法拉盛新年大遊行 30輛花車陣容強大 霍楚領隊同慶

記者高雲兒╱紐約報導
霍楚以中文向社區民眾送上新年祝福，並向杜彼得頒發褒揚狀。(記者高雲兒╱攝影)
霍楚以中文向社區民眾送上新年祝福，並向杜彼得頒發褒揚狀。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，於2月1日登場。當日雖天氣寒冷，但民眾的熱情未減，成千上萬名市民湧上街頭，不時與巡遊隊伍揮手互動，場面熱鬧非凡。

由皇后區法拉盛華人工商促進會主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，2月1日登...
由皇后區法拉盛華人工商促進會主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，2月1日登場。(記者高雲兒╱攝影)
當日雖天氣寒冷，但並未減弱民眾的熱情，成千上萬名市民湧上街頭參與遊行。(記者高雲...
當日雖天氣寒冷，但並未減弱民眾的熱情，成千上萬名市民湧上街頭參與遊行。(記者高雲兒╱攝影)

遊行隊伍從市警109分局門前啟程，由紐約市警軍樂隊、紐約亞裔警務協會(NYPD Asian Jade Society)領隊，沿友聯街、三福大道、緬街向北方大道前進。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、國會眾議員孟昭文、各級民代及法拉盛華人工商促進會(FCBA)遊行籌委會主席、華商會首席顧問杜彼得等人共同領隊。

遊行隊伍從市警109分局門前啟程，由紐約市警軍樂隊、紐約亞裔警務協會開道。(記者...
遊行隊伍從市警109分局門前啟程，由紐約市警軍樂隊、紐約亞裔警務協會開道。(記者高雲兒╱攝影)
北美台灣屏東同鄉會花車遊行。(記者許振輝╱攝影)
北美台灣屏東同鄉會花車遊行。(記者許振輝╱攝影)

今年的遊行陣容強大，包括30輛花車及多輛車輛，花車上裝飾著傳統燈籠、祥龍圖案及鮮豔的紅色布幔，洋溢著喜慶氛圍，參與遊行的人數達到9000人。與往年不同的是，本屆大遊行開幕式特邀紐約大都會棒球隊吉祥物Mr. Met與Mrs. Met擔任領隊，他們身著特別設計的2025年農曆新年版大都會隊服裝，為遊行增添歡樂氛圍。

遊行隊伍中，舞獅與舞龍表演成為全場焦點。(記者高雲兒╱攝影)
遊行隊伍中，舞獅與舞龍表演成為全場焦點。(記者高雲兒╱攝影)

遊行隊伍中，舞獅與舞龍表演成為全場焦點，現場掌聲與喝采聲不斷。社區組織與學校團體也踴躍參與，身著傳統服飾展示亞裔文化的多樣性。

紐約勵馨遊行。(記者高雲兒╱攝影)
紐約勵馨遊行。(記者高雲兒╱攝影)
財神向路人散發好運。(記者高雲兒╱攝影)
財神向路人散發好運。(記者高雲兒╱攝影)

此次遊行吸引了來自不同社區的團體，包括天津同鄉會、皇后區圖書館、紐約知行教育中心、華策會福壽老人中心、皇后區商會、守護天使、北美台灣屏東同鄉會、大紐約客家會、皇后區童子軍、天景購物中心、天廣商城、亞平會、紐約槍械設計協會、紐約勵馨、長老會皇后區醫院及聖麥可天主教學校等。

華商會花車。(記者高雲兒╱攝影)
華商會花車。(記者高雲兒╱攝影)

華商會首席顧問杜彼得表示，法拉盛農曆新年遊行自1996年創辦以來，已成為當地亞裔社區最具代表性的年度盛會之一，見證了社區的成長與團結，也進一步推動亞裔文化走向更廣泛的認同與交流。

遊行中的卡通人物。(記者高雲兒╱攝影)
遊行中的卡通人物。(記者高雲兒╱攝影)
劉醇逸在遊行隊伍中。(記者高雲兒╱攝影)
劉醇逸在遊行隊伍中。(記者高雲兒╱攝影)

霍楚則以中文向民眾送上新年祝福，並強調去年簽署法案，將農曆新年列為公立學校假日。她還表示，州府將不懈努力，對抗一切形式的仇恨犯罪，「我們希望讓所有人知道，我們將全力保護大家。我們已在預算中增加資金，以確保亞裔居民無論是在家中、街道上還是地鐵裡，都能感到安全。」

福壽老人中心遊行。(記者高雲兒╱攝影)
福壽老人中心遊行。(記者高雲兒╱攝影)
本屆大遊行開幕式特邀紐約大都會棒球隊吉祥物Mr. Met與Mrs. Met擔任領...
本屆大遊行開幕式特邀紐約大都會棒球隊吉祥物Mr. Met與Mrs. Met擔任領隊。(記者高雲兒╱攝影)

亞裔 皇后區 法拉盛

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