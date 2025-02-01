皇后區農曆年慶典 表彰傑出亞裔

理查茲表彰參與演出的表演者。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)日前舉辦2025年農曆新年慶祝活動，迎接蛇年的到來。活動吸引眾多社區領袖、亞裔 社區代表及市民，共同參與這場充滿文化特色的盛會。

當晚現場氣氛熱烈，韓國傳統鼓樂、舞獅、民族歌舞及藝術展示輪番上演，生動展現亞太裔社群的文化多樣性。理查茲表示，皇后區是多元文化的匯聚地，農曆新年不僅是亞裔社區的重要節日，更是整個社區共同歡慶的時刻，他希望透過這類活動促進文化交流，增進社區團結。

此外，理查茲特別向六位亞太裔社區的傑出人士頒發表彰獎項，認可他們在不同領域對社區的卓越貢獻。獲表彰者包括第一保健亞裔市場總裁王惠嶽、亞太公共事務聯盟紐約分會主席王曉薇、社區領袖Richard Lee、Lana Tu、皇后區基督教女青年會執行主管金恩京(Eun-Kyung Kim)、以及Kissena Synergy創辦人陳慧媚(Leona Chin)。