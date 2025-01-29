ICE突襲紐約市 逮捕多名涉暴力案件無證客

ICE啟動紐約首次突襲，逮捕多名涉暴力案件罪犯。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦政府於28日(周二)在紐約市 展開了首次重大移民 執法行動，並通過社交媒體向外界展示逮捕過程，且總統川普(Donald Trump)所任命國土安全部長諾姆(Kristi Noem)親赴現場，領導執法人員逮捕與謀殺、綁架和襲擊案件相關的無證移民。

根據諾姆發布影像，兩名聯邦機構執法人員在天色未亮時，於布朗士(Bronx)一處公寓外，將一名戴有手銬的男子押送至警燈閃爍的運輸車中。聯邦移民暨海關執法局(ICE )下轄的國土安全調查局(HSI)指，該名男子涉嫌參與委內瑞拉幫派「阿拉瓜列車」(Tren de Aragua)，先前在科羅拉多州(Colorado)已被通緝。

諾姆在社媒撰文表示，「像這種敗類(Dirtbags)，將會繼續被我們從街頭清除。」稍早以前，她於凌晨時分表示自己正於紐約市執勤，並上傳了自己身穿防彈背心的照片。

根據諾姆辦公室發言人，ICE當天在紐約市同時進行了「多起」執法行動。「紐約時報」指，有部分逮捕行動發生在西語裔人口密集的布朗士。聯邦司法部旗下的緝毒局(DEA)和菸酒槍炮及爆炸物管理局(ATF)在網路發布的照片亦顯示，多人於同日的行動中被逮捕。

紐約市警(NYPD)表示，基於與國安局共同打擊犯罪的既有合作機制，從而派員前往逮捕現場。市警還強調，當局並未與聯邦政府合作執行民事移民法相關事務，而僅限於刑事問題領域。

市長亞當斯說，被捕幫派成員帕切科(Anderson Zambrano-Pacheco)不僅在科羅拉多州涉嫌犯罪，也在紐約涉嫌多起罪案。亞當斯強調，「對於暴力犯罪份子，無論其身分為何，我們不會猶豫與聯邦當局合作，這也是我們長期以來的做法。我們致力於保護本市所有守法居民，無論是公民還是移民。」

根據ICE所公布數據，自川普就任以來，已在全國逮捕3500餘人，並於27日(周一)單日即逮捕1179人。同時，ICE在曼哈頓下城設有辦公室，編制人數近400人，負責紐約市、長島以及哈德遜河谷(Hudson Valley)部分地區的逮捕行動。