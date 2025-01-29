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川普凍結聯邦撥款 詹樂霞聯合另5州檢長提告

記者曹馨元／紐約報導
紐約州檢察長詹樂霞28日召開記者會，宣布將聯合另外五州的檢察長提告川普對於聯邦撥款的凍結令。(截自線上記者會)
紐約州檢察長詹樂霞28日召開記者會，宣布將聯合另外五州的檢察長提告川普對於聯邦撥款的凍結令。(截自線上記者會)

因計畫對聯邦政府支出進行全面的「意識形態審查」，川普政府在27日宣布凍結全國可能高達數兆元的聯邦撥款和其他財政援助。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)28日召開記者會，宣布將聯合另外五州的檢察長提告這一「違法、違憲」的政策。

詹樂霞表示，川普凍結聯邦撥款的行為是「魯莽、危險、違法及違憲的」，凍結令原定於28日下午5時生效，已經在民眾中引起了混亂；她將聯合加州、伊利諾州、新澤西州、羅德島州、馬薩諸塞州和特拉華州的檢察長發起訴訟，挑戰川普政府的做法。

目前，包括紐約州在內的數十個州，都在28日報告醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)報銷入口無法運作。 白宮發言人表示，該入口網站可望在不影響付款的情況下於短期內重新上線。

根據行政管理和預算局(Office of Management and Budget)代理局長韋斯(Matthew Vaeth)發布的一份備忘錄，凍結聯邦撥款是因為將其用於「推廣馬克思主義式平等、跨性別、綠色環保社會工程等，是對納稅人金錢的浪費，無法改善人們的日常生活」；備忘錄也指，聯邦對個人的援助，如醫療保險、糧食券、學生貸款和獎學金等，將不受影響。

紐約市政府資料顯示，在過去五個財年，紐約市每年平均獲得118億元的聯邦補助，廣泛用於道路基礎建設、治安執法、針對弱勢群體的財務補助等。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在28日表示，他的辦公室正在評估川普凍結令帶來的影響；「我們正與聯邦對等機構保持聯繫，繼續密切關注這一情況，我們將堅定地代表那些生活受到影響的紐約居民提出倡議」，其發言人未對亞當斯是否支持詹樂霞的訴訟作出表態。

川普 紐約市 亞當斯

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