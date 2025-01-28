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川普不滿逮捕力度 白宮：紐約、新州每日須抓75無證客

記者曹馨元／紐約報導
因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)
因總統川普不滿移民局對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日需執行逮捕至少75次。(記者許君達／攝影)

據媒體報導，因總統川普不滿移民局(ICE)對於非法移民的逮捕力度，白宮已發布配額，要求全國25個移民局辦事處每日須執行逮捕至少75次。一旦實施，全國範圍的每日逮捕人數將達到1800人以上，目前執法力度不強的紐約與新澤西州，被捕人數也將大幅增加。

在川普上任的前五天，全國共逮捕非法移民達2681人，雖沒有明確數據，但在紐約大都會範圍內，被捕人數仍處於個位數。「華盛頓郵報」援引四名知情人士消息，指出川普對於移民局「大規模驅逐計畫」的執行效力感到失望，因而下達每日最低逮捕人次標準；根據該標準，移民局每日在全國逮捕人次將達到2023年平均水平的近五倍。

目前，紐約州及新澤西州境內實施的逮捕行動屈指可數。除23日在新州紐瓦克市(Neward)一家批發商內當場拘留非公民和公民引發爭議外，紐約州西部也發生了一次移民局官員進入某大樓的逮捕行動。據Fox的實施追蹤，紐約目前有三名西語裔非法移民被捕。一旦川普的執行標準實施，負責紐約州及新州的移民局辦事處所逮捕的人次將增加幾十倍。

川普新規也指出，移民局負責人將為逮捕人次不達標負責。部分專業人士擔心，移民局官員有可能為了達到配額，在既定優先逮捕的罪犯、及背負遞解令人士之外，還會為達標而逮捕其他人。

截至2022年，紐約州約有67萬2000名無證移民，其中包括紐約市的41萬2000人。移民局紐約辦事處的前任員工麥考斯基(Scott Mechkowski)表示，川普的執行標準意味著「完全的資源轉移」，並指出移民局將需要更多資源以容納那些被逮捕的人，「床位將成為第一短缺的設施」。

川普在競選之時便承諾將進行美國史上最大規模的驅逐行動。根據移民權利和政策組織美國移民委員會(American Immigration Council)10月份的一份報告，這將每年耗資約880億元，導致全國每年GDP損失4.2%至6.8%。

非法移民 川普 紐約州

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