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跨年夜地鐵推人落軌 嫌被控3罪 受害人：事後未得州市政客理會

記者許君達╱紐約報導
涉嫌於跨年夜將無辜路人推下地鐵月台致其重傷的嫌犯被控三項重罪。(記者許君達╱攝影)
涉嫌於跨年夜將無辜路人推下地鐵月台致其重傷的嫌犯被控三項重罪。(記者許君達╱攝影)

涉嫌於去年跨年日在曼哈頓將一乘客推下月台、致其重傷的霍金斯(Kamel Hawkins)近日被曼哈頓檢方起訴三項罪名，包括謀殺未遂等重罪。該事件在社群平台上廣泛傳播後，引發外界對紐約地鐵公共安全的關注。受害人林斯基(Joseph Lynskey)則透露，除一名州議員外，其他整日高喊「地鐵安全」的紐約市和紐約州政客均未在他獲救後對他表達關懷。

起訴書顯示，23歲的霍金斯去年12月31日下午1時30分左右，在曼哈頓的地鐵1號線18街站南行月台上，將正在等車的林斯基猛力推下月台。根據起訴書透露的細節，受害人林斯基當時毫無準備，在一列列車正在進站時，突然被人從後方猛推，導致落軌，但所幸他沒有遭遇生命危險。林斯基被診斷為多根肋骨骨折、顱骨骨折和脾臟破裂；而嫌犯霍金斯則在逃離現場後，於當日晚間被捕。

林斯基在節日期間被無緣無故推下月台的景象被地鐵站內的一個監控攝像頭全程抓拍到，在全美的社群平台上引發大量有關紐約地鐵公共安全的議論。霍金斯被控一項二級謀殺未遂(Attempted murder)、一項一級襲擊未遂(Attempted assault)和一項二級襲擊(Assault)罪，三項均為重罪。

根據「紐約時報」，林斯基在受訪時介紹，他在跌落月台後，幸好頭部和軀幹主體被卡進兩條鐵軌之間的凹槽處，躲開了列車的直接碾壓，他還幸運地沒有接觸到用於給列車供電的第三軌，避免了觸電。

林斯基回憶，他當時在月台上沒看見任何其他乘客、警察或MTA員工。而在襲擊發生後，列車雖緊急制動，但也直到第一節車廂駛過他的頭頂後才停住。在急救部門趕赴現場時，地鐵當局甚至還未來得及切斷電源，救援人員冒著觸電的風險才小心翼翼地將他從列車車底救出。

林斯基出院後，依舊需要大量止痛藥物，同時接受理療師的康復治療。本案發生後，市長亞當斯(Eric Adams)發文稱讚警方的反應，還表示「向受害者表示慰問」，州長霍楚(Kathy Hochul)則呼籲在地鐵增加警力。但林斯基透露，除了案發地點所在選區的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)向他發送了信息外，沒有其他任何民選官員或民代與他聯繫。

地鐵站 曼哈頓 亞當斯

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