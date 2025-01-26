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黃妮可遭槍殺焚屍案 1嫌獲刑15年至終身監禁

記者劉梓祁╱紐約報導
黃妮可(圖)遭槍殺焚屍案，一嫌獲刑15年至終身監禁。(取自家屬籌款頁)
黃妮可(圖)遭槍殺焚屍案，一嫌獲刑15年至終身監禁。(取自家屬籌款頁)

曼哈頓華埠華女黃妮可(Nikki Huang，音譯)及其男伴於三年前，在布朗士(Bronx)車內被槍擊後焚屍，警方表示此案涉及下東城幫派爭鬥；曼哈頓地區檢察官辦公室近日宣布，20歲嫌犯漢弗萊(Zymir Humphrey)被判處15年至終身監禁。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，漢弗萊在2022年5月於下東城槍擊並殺害21歲的阿特金森(Brandon Atkinson)。盡管阿特金森據信沒有參與針對黃妮可的搶劫案，但其兄弟在「下山幫」(Down the Hill)中地位較高，從而導致汽車焚屍案發生。

根據法庭文件及庭審記錄，「上山幫」(Up the Hill)和下山幫為下東城的兩大對立幫派。2022年5月，一名上山幫的成員遭遇搶劫，作為該幫派成員的漢弗萊認為是敵對幫派所為。雖然阿特金森是下山幫的成員，但他並未參與此次搶劫。

在被告認罪聲明中，漢弗萊承認，2022年5月15日晚約11時15分，阿特金森在東3街交D大道(East 3rd St. and Ave. D)，被認為是敵對幫派地盤附近的一家熟食店內，漢弗萊從阿特金森頭後方開槍射擊。阿特金森隨後在醫院被宣布死亡。

漢弗萊事發後逃離現場，2022年7月在西弗吉尼亞州(West Virginia)被法警逮捕，後被引渡至紐約。2024年11月4日，漢弗萊對二級謀殺的指控認罪。曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，漢弗萊的行為「毫無意義」且「不斷助長槍枝暴力」，還導致「年輕人的生命逝去」。

在2022年5月16日凌晨，23歲的黃妮可和22歲的男友帕瑞拉(Jesse Parrilla)被發現死於布朗士海岸路(Shore Rd.)旁一輛被燒毀車輛內，且兩人屍體均成焦狀。經屍檢確認，兩人頭部均中彈，隨後遭到焚屍。

調查顯示，兩人死亡涉及下東城黑幫爭鬥。案發前，23歲的黃妮可曾遭下山幫成員竊走手提包，並隨後向另一幫派「上山幫」(Up the Hill)抱怨此事，由此引發上升為幫派爭端的暴力行為。

曼哈頓 布朗士 槍擊

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