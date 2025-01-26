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2023至2024年 紐約遊民數激增超過50% 紐約市占93%

記者顏潔恩╱紐約報導
據州主計長發布的報告，紐約州的遊民人數激增約53%，其中紐約市占遊民人口總增量的93%。(本報檔案照)
據州主計長發布的報告，紐約州的遊民人數激增約53%，其中紐約市占遊民人口總增量的93%。(本報檔案照)

據州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)近期發布的報告，紐約州遊民人數激增，在2023年1月至2024年1月的增幅，與2022年同期相比增加53%，是全國其他地區的四倍多；而紐約市占遊民人口總增量的93%，源於先前從美國南部湧入的大批難民所致。

報告指出，紐約市的遊民人口數量是全州各社區之中增幅最大的，在2022年1月，市遊民服務局(DHS)運營的收容所共有4萬5343人，截止2024年1月，共有8萬9119人在系統中，當中3萬4057人是難民；就孩童而言，無家可歸的人數從2022年的2萬299人增加到2024年的5萬773人，等於每三名遊民中，就有一名是孩童。

除紐約市外，該州部分地區也出現了兩位數和三位數的增長率，包括格倫斯瀑布(Glens Falls)、薩拉托加(Saratoga)以及周邊社區，他們位於的達奇斯郡(Dutchess County)，同期增幅是138%；除紐約市以外的周邊地區，長島在2024年的遊民人數是最多的，其次是威徹斯特郡(Westchester County)。

報告也進一步披露，2020年至2022年間，紐約遊民數量有所減少，但在房客驅逐禁令結束後，無家可歸者的成長速度快於全美其他地區，除伊利諾州(Illinois)外，其增幅比紐約高，達180%；此外，遊民當中以西語裔、非洲裔的占比較高，當中10%的人患有精神疾病或長期濫用藥物。

「紐約長期以來一直存在房屋危機，愈來愈多的家庭別無選擇，最終流落街頭或避難所」，狄拿波利說道，來到紐約的數萬名難民中，大多數人無地可住，在增加政府的經濟負擔的同時，也令無家可歸的人數大幅增長；他強調，這個局面不僅是紐約市的問題，更影響著整個紐約州，「紐約政府需檢驗如何利用現有的住房資源，並採取更多行動，解決當前的緊急情況。」

遊民 紐約市 紐約州

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