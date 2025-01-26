紐約流感病例激增 布碌崙本月4600例最多

據紐約州衛生廳發布的信息，1月4日至11日的一周內，紐約市報告的流感病例激增11%。(美聯社)

據紐約州衛生廳發布的信息，1月4日至11日的一周內，紐約市 報告的流感病例激增11%，除史泰登島外，其他四區的病例均在上漲中；當中布碌崙 (布魯克林)的積累病例已是全市最多，超過4600例，皇后區緊隨其後。

根據州衛生廳的數據，當前全州報告了3萬2218起病例，其中有1萬5675宗在紐約市；而在1月4日至11日期間，布碌崙的病例相較上一期增加了10%，積累的病例至今已有4646例，為全市最多，皇后區在本期的增長率是14%，雖比布碌崙更多，但總病例為4537例，稍微落後。截止本月11日，布朗士共有3297宗病例、曼哈頓2421例、史泰登島774例。

州衛生廳提醒，流感所帶來的症狀，針對不同的個體出現的影響不同，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、肌肉酸痛、頭疼、感到勞累、嘔吐或腹瀉等；老年人、幼童、孕婦、以及患有某些疾病的人則被列為高危人群，可能面臨流感併發症造成的更大危害。

專家建議，流感病患應待在家中，直到24小時內再也沒有出現發燒等症狀再出門；此外，通常人們在患病後的三天內傳染性最強，聯邦疾病防治中心(CDC)建議民眾外出需戴口罩、咳嗽和打噴嚏時用紙巾遮掩，同時每年定期注射流感疫苗 、勤洗手，有助於預防流感傳播。

有關流感病毒的症狀、預防方法、以及注射疫苗等信息，民眾可瀏覽health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/掌握更多。