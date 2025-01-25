我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

台灣音樂劇「勸世三姊妹」 登紐約外百老匯

記者馬璿╱紐約報導
以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，24日登上紐約外百老匯，將連演四天。（照片由主辦方提供）
以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，24日登上紐約外百老匯，將連演四天。（照片由主辦方提供）

台灣「現象級」原創音樂劇「勸世三姊妹」(Don’t Cry, Dancing Girls)於本月成功進軍外百老匯一級戰區，團隊23日開啟紐約巡演，劇團希望透過該劇能夠創造跨文化的連結。

「勸世三姊妹」在台灣巡演創下場場爆滿的成績，劇團導演曾慧誠與台方製作人林易衡、美方製作人丁墾(Ken Dingledine)24日(周五)邀請業界人士參與在曼哈頓鼎泰豐舉行開幕茶會。

台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」在台灣創下成功口碑和票房，此次也順利在紐約外百老匯登...
台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」在台灣創下成功口碑和票房，此次也順利在紐約外百老匯登台，團隊特別選在鼎泰豐舉行開演茶會。( 記者馬璿／攝影)

「勸世三姊妹」劇情以台灣雲林虎尾宋家三姊妹多年未回鄉，陰錯陽差捲入遺產繼承糾紛，並藉此開始學習「牽亡歌陣」，卻在過程中透過生者與亡者之間的對話，解開家族纏繞已久的心結，三人也逐漸療癒過往創傷。故事圍繞愛、死亡與家庭，並融入台灣傳統牽亡文化，在台演出便造成轟動，甚至創下場場秒殺完售佳績，成為台灣音樂劇進軍國際市場敲門磚之一。

台灣的音樂劇「勸世三姊妹」24日首登紐約外百老匯，現場座無虛席。（特約記者許振輝...
台灣的音樂劇「勸世三姊妹」24日首登紐約外百老匯，現場座無虛席。（特約記者許振輝／攝影）

本次演出採「音樂劇音樂會」形式，劇情、音樂與服裝皆有所更動，此外也另加上英文字幕幫助理解，更邀請首位在美國演出音樂劇「芝加哥」的台灣演員薛定洲(Albert Hsueh)擔任旁白敘事者的角色，盼海外觀眾在此改動下能更貼近故事核心。

製作人丁墾表示，自己初在高雄欣賞時便大為震驚，除觀眾年齡較他想像得更加多元外，人們又哭又笑，甚至跟著叫罵的活潑模樣也深深打動他。他認為，演員將傳統文化融入現代音樂劇的表現方式是業界首屈一指，但要將跨文化與語境的內容帶到美國，並且讓不了解此背景的海外觀眾仍能產生情感上的共鳴，仍要在細節上做許多調整，這也是雙方合作時最重視的一點。

以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，24日登上紐約外百老匯，將連演四天。...
以台灣牽亡文化為背景的音樂劇「勸世三姊妹」，24日登上紐約外百老匯，將連演四天。（照片由主辦方提供）

丁墾曾打造東尼獎「紅磨坊」，並引進「澤西男孩」、「鐵達尼號」等音樂劇至大中華地區演出，是本次勸世團隊來美的重要推手之一。

導演曾慧誠曾旅居紐約數年，他透露，劇本自2021年開始發想，演出後也在台灣獲得許多正面評價，很開心在丁墾等經驗豐富的百老匯製作人協助下，能踏上紐約世界級的舞台。台灣方製作人林易衡也表示，這次進軍紐約醞釀了一段時間，但最為珍貴的是能以「勸世三姊妹」為台灣文化外銷海外創造新的里程碑。團隊希望透過不同的行銷方式，能吸引更多不熟悉音樂劇文化的圈外觀眾，並打開劇場的大門，注入更多元的能量。

「勸世三姊妹」本次於紐約「Theatre Row」初試啼聲，目前23日、24日、25日共4場次僅開放給業界人士，少量票券則需登記。

外百老匯 曼哈頓 鼎泰豐

上一則

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

最繁忙的Trader Joe's在紐約 動線詭異買完要去中央公園喘口氣

最繁忙的Trader Joe's在紐約 動線詭異買完要去中央公園喘口氣
紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年
台灣曉劇場「潮來之音」 首登紐約蘇活劇院

台灣曉劇場「潮來之音」 首登紐約蘇活劇院
華埠東百老匯酒水店遭劫 被捕80次累犯再獲釋

華埠東百老匯酒水店遭劫 被捕80次累犯再獲釋

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

2025-01-21 20:37
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)

紐約地鐵縱火案助抓嫌犯 華裔少年差點領不到萬元獎金

2025-01-18 10:02

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步