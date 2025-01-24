布碌崙計程車乘客遇搶被打死 家屬懇求市長做出行動

21日(周二)一名男子在布碌崙(布魯克林)康尼島搭乘計程車時，遭兩名身分不明的男子搶劫與毆打。受害者雖被送醫搶救，但仍不治身亡，而兩名涉案嫌犯目前仍在逃中。(市警局提供)

一名男子21日(周二)在布碌崙 (布魯克林)西布萊頓近康尼島處搭乘計程車時，遭兩名身分不明的男子搶劫與毆打，送醫搶救後仍不治，而兩名涉案嫌犯目前仍在逃中。

根據市警局60分局，受害男子為居住在博根海灘(Bergen Beach)的53歲男子謝隆奇克(Michael Shelonchik)。當天晚上6時15分許，謝隆奇克正搭乘計程車，在西5街交海王星大道(Neptune Avenue)處，兩嫌打開車門襲擊他的臉部與頭部，搶走謝隆奇克脖子上的項鍊後便步行逃逸。而司機在案發過程中試圖駛離嫌犯，但只開了幾個街區謝隆奇克便發生突發醫療狀況，失去意識；待急救人員將他送往瑪摩利醫院後，仍被宣告不治。

市警局表示尚不清楚受害者與嫌犯的關係，也尚未逮捕任何可疑嫌犯，死因仍待法醫辦公室檢驗。根據監視器畫面，兩嫌約為20多歲，其中一人被拍到身穿黑連帽外套、藍運動褲與白球鞋，而另一嫌則是穿著黑連帽外套、黑褲與黑運動鞋，兩人均戴著遮掩全臉的頭套(balaclava)。

謝隆奇克女兒接受紐約郵報採訪時，悲痛地懇求市長亞當斯 終結這種暴力行為；而謝隆奇克的弟弟則補充哥哥經常配戴一條掛有猶太星的金項鍊，但不知道其價值。

針對計程車安全問題，獨立司機工會(Independent Drivers Guild, IDG)華人司機召集人林境盛表示，司機這一行時常遇到形形色色的人，遇上案件的頻率和地區更是隨機。但為避免司機與乘客雙方安全和歧視 性拒載行為，市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission, TLC)規定提到，除非獲得乘客允許，否則駕駛在載客期間不得將後座車門鎖上，違者恐將面臨罰款或停職。他表示，基於該保護性規定，司機也沒辦法全方面避免外部人士開門搶劫行為。若有司機遇到相關暴力事件，可聯繫IDG尋求免費諮商服務。