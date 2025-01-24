我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

布碌崙計程車乘客遇搶被打死 家屬懇求市長做出行動

記者馬璿╱紐約報導
21日(周二)一名男子在布碌崙(布魯克林)康尼島搭乘計程車時，遭兩名身分不明的男子搶劫與毆打。受害者雖被送醫搶救，但仍不治身亡，而兩名涉案嫌犯目前仍在逃中。(市警局提供)
21日(周二)一名男子在布碌崙(布魯克林)康尼島搭乘計程車時，遭兩名身分不明的男子搶劫與毆打。受害者雖被送醫搶救，但仍不治身亡，而兩名涉案嫌犯目前仍在逃中。(市警局提供)

一名男子21日(周二)在布碌崙(布魯克林)西布萊頓近康尼島處搭乘計程車時，遭兩名身分不明的男子搶劫與毆打，送醫搶救後仍不治，而兩名涉案嫌犯目前仍在逃中。

根據市警局60分局，受害男子為居住在博根海灘(Bergen Beach)的53歲男子謝隆奇克(Michael Shelonchik)。當天晚上6時15分許，謝隆奇克正搭乘計程車，在西5街交海王星大道(Neptune Avenue)處，兩嫌打開車門襲擊他的臉部與頭部，搶走謝隆奇克脖子上的項鍊後便步行逃逸。而司機在案發過程中試圖駛離嫌犯，但只開了幾個街區謝隆奇克便發生突發醫療狀況，失去意識；待急救人員將他送往瑪摩利醫院後，仍被宣告不治。

市警局表示尚不清楚受害者與嫌犯的關係，也尚未逮捕任何可疑嫌犯，死因仍待法醫辦公室檢驗。根據監視器畫面，兩嫌約為20多歲，其中一人被拍到身穿黑連帽外套、藍運動褲與白球鞋，而另一嫌則是穿著黑連帽外套、黑褲與黑運動鞋，兩人均戴著遮掩全臉的頭套(balaclava)。

謝隆奇克女兒接受紐約郵報採訪時，悲痛地懇求市長亞當斯終結這種暴力行為；而謝隆奇克的弟弟則補充哥哥經常配戴一條掛有猶太星的金項鍊，但不知道其價值。

針對計程車安全問題，獨立司機工會(Independent Drivers Guild, IDG)華人司機召集人林境盛表示，司機這一行時常遇到形形色色的人，遇上案件的頻率和地區更是隨機。但為避免司機與乘客雙方安全和歧視性拒載行為，市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission, TLC)規定提到，除非獲得乘客允許，否則駕駛在載客期間不得將後座車門鎖上，違者恐將面臨罰款或停職。他表示，基於該保護性規定，司機也沒辦法全方面避免外部人士開門搶劫行為。若有司機遇到相關暴力事件，可聯繫IDG尋求免費諮商服務。

警方呼籲民眾若看到可疑人士，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或發送簡訊至至 274637(CRIMES)，輸入TIP577，或在X平臺上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程式「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據警方提供監視器畫面可看到，兩名嫌犯約為20多歲，其中一人被拍到身穿黑色連帽外...
根據警方提供監視器畫面可看到，兩名嫌犯約為20多歲，其中一人被拍到身穿黑色連帽外套、藍色運動褲與白色球鞋，而另一名嫌犯則是穿著黑色連帽外套、黑色長褲與黑色運動鞋，兩人均戴著遮掩全臉的頭套(balaclava)。(市警局提供)

亞當斯 布碌崙 歧視

上一則

長島東威利斯頓華人協會2025新年晚會共慶文化傳承與社區團結

下一則

刺激消費 法拉盛商改區抽籤送好禮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

哄騙老婦買90萬金條 布碌崙華男認3罪

哄騙老婦買90萬金條 布碌崙華男認3罪
布碌崙社聯會新春警民午餐會 近百人歡聚

布碌崙社聯會新春警民午餐會 近百人歡聚
布碌崙波羅園建築工地工具被盜 警緝2嫌

布碌崙波羅園建築工地工具被盜 警緝2嫌
怎撞的？台中離奇車禍 計程車騎上BMW休旅車引擎蓋

怎撞的？台中離奇車禍 計程車騎上BMW休旅車引擎蓋

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

2025-01-21 20:37
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)

紐約地鐵縱火案助抓嫌犯 華裔少年差點領不到萬元獎金

2025-01-18 10:02

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀