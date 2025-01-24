獵狐行動徐進案 2華裔分別獲刑2年、16個月

獵狐行動徐進案被告朱勇被判兩年監禁。(本報檔案照)

紐約東區聯邦法院近日判處獵狐行動 (Operation Fox Hunt)徐進案被告鄭聰穎(Zheng Congying，音譯)16個月監禁；上周，法院判處此案另一名被告朱勇兩年監禁。2023年6月，獵狐行動徐進案的陪審團裁定朱勇、鄭聰穎和私家偵探麥克馬洪(Michael McMahon)有罪。之後三被告的律師提出動議，要求撤銷定罪，重新審理此案，在2024年3月遭法官拒絕。聯邦法院開審獵狐行動案，凸顯了對中國政府在美國領土上騷擾和恐嚇異見人士和批評人士這一問題的重視。

根據法庭審理，這三名被告從2016年到2019年，通過騷擾、脅迫和其他手段，試圖迫使在美國居住的中國武漢前官員徐進及其妻子回國。法院認為，麥克馬洪和朱勇在知情的情況下參與中國「獵狐行動」，他們按照中國政府官員的指令，監視前中國官員徐進一家及其妻妹一家。

此案另一被告鄭聰穎參與了對徐進一家的跨州跟蹤，並在徐進位於新澤西州 的住家前門留下了一張威脅字條：「如果你願意，回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事，這事到此為止」。這三名被告都聲稱自己是幫助一傢俬人公司或個人做事，而不是中國政府。

法庭當時經過13天的審理，陪審團經過兩天多的審議，裁定三人有罪。朱勇犯有串謀和充當未註冊的外國代理人 ，串謀和實質參與跨州跟蹤四項罪名；前紐約警察，私家偵探麥克馬洪犯有充當未經註冊的外國代理人罪，以及串謀和實質參與跨州跟蹤罪兩項罪名；鄭聰穎犯有串謀和實質參與跨州跟蹤罪兩項罪名。三被告在被宣判有罪後，還通過律師提出動議，要求法院撤銷定罪並重新進行審理。2024年3月，法院駁回了被告律師的動議。

法庭在本月22日對鄭聰穎量刑，判處16個月監禁；上周，朱勇被判處兩年監禁；估計法院稍後還將對私家偵探麥克馬洪量刑。