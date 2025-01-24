川普新政允ICE進學校、執行逮捕令 亞當斯不明確表態

川普總統於日前頒布政策，允許移民局(ICE)執法人員進入學校、或在校園周邊執行逮捕命令。(記者曹馨元╱攝影)

川普 總統於日前頒布政策，允許移民局(ICE)執法人員進入學校、或在校園周邊執行逮捕命令。紐約市 長亞當斯(Eric Adams)並沒有對此政策做出表態，但鼓勵新移民學生繼續上學；市教育政策小組(PEP)已發布決議，嚴厲反對川普新政。

川普政府取消了十年來在學校、教堂等「敏感或保護場所」不允移民局進入的政策；國土安全部代理部長賀夫曼(Benjamine Huffman)表示，「犯罪分子無法再藏匿於美國學校和教堂，逃避逮捕」。根據川普新政，「非法移民 父母在學校周邊接送孩子時可能遭到逮捕。」

在被問及如何看待該政策時，亞當斯並沒有明確表態反對與否，只表示市府正在與移民局就此事溝通；「我們一直在和移民局進行良好對話，也將持續這樣做；如果你不在談判桌上，你就無法提供真正良好的建議」。同時，亞當斯也鼓勵移民學生繼續上學，使用公立服務系統，「我們希望我們的移民知道，紐約是移民的城市。」

監管紐約市公校系統的教育政策小組日前發布決議，反對川普新政，重申對移民局進入校園的禁令。「紐約市有數百萬沒有永久身分的居民，是因為我們的聯邦移民體系已經崩壞」，決議主要發起人哈桑(Naveed Hasan)表示，「因此我們作為教育委員會，要強烈提出對移民家庭的支持。」

據悉，市府已向紐約市每位校長發送郵件，告知他們如何應對移民局及如何保護他們的學生，並在近期提供培訓，提醒他們在與教育局律師溝通前，不能允許移民局官員在沒有逮捕令的情況下進入校園。

根據ABC報導，川普上任至今，已有近500名在庇護城市犯罪的無證移民被捕，其中有三名來自紐約。同時，紐約市警(NYPD)預計將協助聯邦當局逮捕移民罪犯，但可能不會協助對於無證移民的圍捕。

新移民李先生家住皇后區，有兩名正在上小學的兒子。他表示，自川普上台後，他每天都在密切關注川普的最新政策，「我對這種人能當上總統很意外，但是對他的政策並不意外。」李先生也認為，自己作為沒有犯罪紀錄、正常工作報稅的新移民，應該不會受到牽連，「哪怕是不好的結果，我們也只能面對。」