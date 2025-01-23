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「生育旅遊」被一刀切 紐約月子中心：影響甚小

記者曹馨元╱紐約報導
川普總統在上任第一天簽署行政令以取消出生公民權，若得到通過，意味著「生育旅遊」產業將徹底被扼殺。(美聯社)
川普總統在上任第一天簽署行政令以取消出生公民權，若得到通過，意味著「生育旅遊」產業將徹底被扼殺。(美聯社)

川普總統在上任第一天簽署行政令以取消出生公民權(birthright citizenship)，若得到通過，意味著來美生子的「生育旅遊」將徹底被扼殺。紐約的多家華人月子中心表示，由於紐約非「生育旅遊」的第一目的地，他們的生意較不會受到影響；而在社交媒體上，不少原定來美生子的「寶媽」已考慮前往加拿大生產。

「紐約好好月子之家」的王小姐表示，她所在的月子中心主要服務紐約及周邊地區的客人，通常持工作簽或已有永久身分；成立五年來都沒有過持旅遊簽、專程來美產子的孕婦，「(行政令)和我們沒有關係」。「紐約赴美生子的產業就不是特別大」，王小姐認為，由於紐約物價高、房租貴，且城市環境嘈雜，相較於「生育旅遊」產業發達的加州，並不是一個理想的孕婦休養地。

王小姐解釋道，通常而言，選擇「生育旅遊」的孕婦需要在距離預產期兩、三個月前來美；一來是怕有早產的風險，二來也是為了孕晚期的產檢能順利，「很多美國的產科醫生不願意接收預產期在兩個月以內的新病人」。如此一來，孕婦與新生兒要在美國停留至少三至四個月以上，「是一筆不小的開銷」。

位於皇后區新鮮草原(Fresh Meadow)的「幸福媽媽月子中心」也表示對川普的行政令並不擔心。負責人周阿姨回憶道，在月子中心開辦之初的2014年，自己約80%的客人是通過旅遊簽來美產子，「但近幾年都是本地客人了」。周阿姨認為，中國二胎政策的開放與經濟下行造成了來美產子客人的減少，「要有一定的經濟條件才能負擔得起生育旅遊，現在國內年輕人都不願意生孩子了，來美國的就更少」。她也表示，川普的行政令會徹底切斷「生育旅遊」產業；「沒有進來的人肯定不會來了，花這麼多錢，萬一拿不到身分，沒有意義。」

在小紅書上，已有原定來美旅行生子的孕婦開始考慮「Plan B」，轉往擁有出生公民權的加拿大生產。居住在上海的一位用戶表示，自己預產期是2025年6月，「千挑萬選有了中意的月子中心，結果天塌了，糾結要不要轉戰加拿大」。同時，加拿大的月子中心也開始在社交媒體上賣力吆喝，「美國取消出生公民權，加拿大生子潮來襲。」

加拿大 川普 加州

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