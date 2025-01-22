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23歲華人精神病患 刺死63歲室友掀關注

記者高雲兒╱紐約報導
20日清晨，克里德莫精神中心庇護所發生命案，一名63歲男子賈科佩利(Ronald Giacopelli)陳屍於其23歲華人室友鄭大衛的房間內，頸後與下背部多處遭刺傷。圖為克里德莫精神中心。(取自紐約州政府)
20日清晨，克里德莫精神中心庇護所發生命案，一名63歲男子賈科佩利(Ronald Giacopelli)陳屍於其23歲華人室友鄭大衛的房間內，頸後與下背部多處遭刺傷。圖為克里德莫精神中心。(取自紐約州政府)

位於東皇后區的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)20日清晨發生命案，一名63歲男子賈科佩利(Ronald Giacopelli)陳屍於其23歲華人室友鄭大衛(David Zheng，音譯)的房間內，頸後與下背部多處遭刺傷。警方目前已逮捕鄭大衛，並以謀殺罪、篡改物證罪(ampering with physical evidence)及非法持有武器罪(criminal possession of a weapon)等罪名起訴。據悉，涉案兩人均有精神疾病。此案引起華人對收容所管理不力的批評。

紐約警方指出，鄭大衛在接受訊問時，聲稱對案發當晚的情況「完全沒有記憶」，作為凶器的一把刀已被警方找回。而命案具體發生地是克里德莫精神中心的榛樹之家(Hazel House)，該設施是一個擁有52床位的住院精神健康中心。

該設施住戶透露，賈科佩利與鄭大衛關係密切，平日總是形影不離。「他們看起來很快樂，是好朋友，但大衛不按時服藥，中心經常用廣播提醒他。」54歲住戶桑普特(Shannon Sumpter)說。案發後，桑普特目睹警方將鄭大衛帶走，「他被上手銬時表情平靜，像什麼都沒發生過一樣。」

另一名住戶默瑟（Fahteasha Mercer)對此表示震驚，「他們曾是好友，沒想到會發生這樣的事。」因兩人都患有嚴重精神疾病，事件引發住戶對設施管理的擔憂。對此，紐約州心理健康辦公室發言人表示，機構將全力配合警方調查，並審查此悲劇的根本原因。

同時，社區人士也對精神健康機構的安全提出批評。亞潮萌主席朱雅婷表示：「這兩位患者需要全天候的照護和藥物治療。如果連已經在精神病院中的人都無法得到適當照顧，那我們又該如何處理街頭或地鐵上的精神病患者？」

紐約市居民聯盟主席臧東慧則認為：「收容所和精神治療中心本不應發生暴力，但內部的暴力早已是公開的秘密。這些機構浪費了大量資源，卻讓許多真正需要幫助的人不願入住。希望當政者、市民和社區能夠攜手努力，一步一步解決這些深層的社會問題。」

華人 地鐵 紐約市

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