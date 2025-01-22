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川普廢出生公民權 霍楚將採保護行動 詹樂霞提訴抗議

記者范航瑜╱紐約報導
州長霍楚(Kathy Hochul)21日表示，州府將採取必要行動，保護出生公民權；州檢察長詹樂霞(Letitia James)更是加入18州聯合訴訟，指控川普的命令違憲。 (取自州長辦公室)
州長霍楚(Kathy Hochul)21日表示，州府將採取必要行動，保護出生公民權；州檢察長詹樂霞(Letitia James)更是加入18州聯合訴訟，指控川普的命令違憲。 (取自州長辦公室)

川普在第二任期首日簽署行政命令，終止出生公民權(birthright citizenship)，立即引發紐約州政界與移民團體強烈反對；州長霍楚(Kathy Hochul)21日表示，州府將採取必要行動，保護這項權利；州檢察長詹樂霞(Letitia James)更是加入18州聯合訴訟，指控該命令違憲。

霍楚在聲明中指出，州府正審查該行政命令的細節，「出生公民權不僅是憲法核心，更是美國基本承諾的象徵。紐約州準備採取一切行動，確保在本州出生的人享有與過往世代同等的權利與保護。」

詹樂霞則已領導紐約州，與18個州及舊金山市、華盛頓特區提起訴訟，要求聯邦法院阻止該行政命令，並指其「明顯違憲」。訴訟目前已在波士頓的麻薩諸塞州聯邦地方法院提交。

川普終止出生公民權的行政命令將在簽署後30天生效。提告該項行政令的法律訴訟中稱，「儘管總統對移民政策有很寬的權力，但是取消出生公民資格法令，已經遠遠超出了法律賦予總統的職權範圍。」

「出生公民權植根於憲法第14修正案，源於廢奴歷史，是美國對正義的承諾基石。」詹樂霞強調，「憲法不容許行政命令隨意重新詮釋，川普的行為不僅違憲，更極具危險性。」

紐約的移民組織也迅速反應。紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)主席阿瓦瓦德(Murad Awawdeh)批評道，「出生公民權已受憲法第14修正案保護150年，我們將奮力對抗這項違憲命令。」

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)數據，目前美國有約130萬名無證移民子女。此次行政命令還針對「生育旅遊」現象，即外國女性為讓孩子獲得美國公民身分而來美產子的行為。與此同時，持學生簽證、工作簽證、商務簽證入境的居民在美生子也將受影響。

盡管反對聲浪強烈，也有部分紐約市政治人物為川普首日表現叫好，包括代表布碌崙(布魯克林)及史泰登島部分地區的共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，「今天是偉大美國復出的日子，」瑪麗奧在其官方X平台帳號上寫道。

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