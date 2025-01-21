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亞當斯參加川普就職典禮 爽約馬丁路德金恩日活動挨轟

記者許君達╱紐約報導
紐約市長亞當斯20日臨時取消紀念馬丁路德金恩博士的行程，改去華府參加川普就職典禮，引發其民主黨內同僚和市長選舉競爭對手的強烈抨擊。圖為亞當斯與川普政府大規模驅逐政策的主要執行者霍曼(圖左)會晤。(取自市長辦公室)
紐約市長亞當斯20日臨時取消紀念馬丁路德金恩博士的行程，改去華府參加川普就職典禮，引發其民主黨內同僚和市長選舉競爭對手的強烈抨擊。圖為亞當斯與川普政府大規模驅逐政策的主要執行者霍曼(圖左)會晤。(取自市長辦公室)

紐約市府證實，市長亞當斯(Eric Adams)在「最後時刻」接到總統川普20日就職典禮的邀請後，連夜趕赴華府赴約，並爽約了當日在紐約舉辦的馬丁路德金恩日紀念活動。此舉招致紐約民主黨人和市長競選對手等抨擊。

川普的總統就職典禮20日上午在華府國會大廈舉行。市長發言人利維(Fabien Levy)20日稱，亞當斯在當日凌晨收到了川普團隊中東特使威科夫(Steven Witkoff)的邀請，並於20日凌晨3時左右，駕車趕往華府參加典禮。亞當斯當日原本的公開行程，是在紐約接連參加兩場慶祝馬丁路德金恩日的紀念活動，而在臨時更改計畫前往華府後，他也取消了這些行程。

不過根據「紐約時報」，由於就職典禮因天氣原因而改在室內進行，亞當斯僅被安排在了一個分會場觀看典禮直播，並未能進入舉辦典禮的國會大廈大廳。

州長霍楚(Kathy Hochul)與市議長歐德思(Adrienne Adams)及其他眾多紐約民主黨政客，20日均出席了在布碌崙(布魯克林)音樂學院和哈林區修道院大道浸信會教堂(Convent Avenue Baptist Church)舉辦的金恩博士紀念活動，回顧美國民權運動歷史並討論如何在當代延續其精神。由於川普的多項主張被批評者認為與民權運動精神相悖，因此市長亞當斯的選擇，也遭到其黨內同僚的嚴厲抨擊。

歐德思在演講中提到，「有些人」本應在這裡一起紀念金恩博士，卻去了華府慶祝「47號重罪犯」。市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)在受訪時表示，川普與金恩博士所代表的精神背道而馳，紐約市長的選擇「令人不安」。將在今年民主黨初選中挑戰亞當斯的州參議員米維(Zellnor Myrie)則發表聲明，表示紐約是移民的堡壘，川普威脅大規模驅逐對很多紐約人來說意味著恐懼和悲傷，並抨擊亞當斯跑去慶祝川普就職，是將自己的免罪置於城市的福祉之上。

亞當斯正在面臨聯邦的起訴，川普也在就職前，因34項重罪罪名成立而在紐約被定罪。川普此前曾多次表示，上任後可能會考慮赦免同病相憐的亞當斯。

在此敏感時期，即使是亞當斯的親密政治盟友夏普頓牧師(Al Sharpton)，也質疑他的決定。夏普頓表示，亞當斯此舉並不明智且政治色彩過濃。霍楚則暗示她不贊同亞當斯的選擇，表示她不質疑其他官員做出他們認為正確的決定，但「對我來說，與這座城市的人民一起紀念金恩博士和他的遺產非常重要」。

面對質疑和批評，亞當斯發文稱，就職典禮是美國神聖的傳統，「我們必須拋開黨派政治，做對人民最有利的事情。」

同日，州長霍楚在紐約市參加金恩博士紀念活動，雖然避免直接批評亞當斯，但霍楚也委婉...
同日，州長霍楚在紐約市參加金恩博士紀念活動，雖然避免直接批評亞當斯，但霍楚也委婉地表示她不贊同亞當斯的選擇。(州長辦公室提供)

亞當斯 川普 華府

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