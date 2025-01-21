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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

記者尤昱程╱紐約報導
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

總統川普20日發布了十道行政命令，針對移民政策進行大幅度且更為強硬的改革，引發廣泛關注與爭議；其中包括取消「出生公民權」、恢復「留在墨西哥」政策、大規模遣返非法移民，以及制裁庇護城市等，政策的實施在移民社區激起震撼浪潮，也讓紐約華人社區的各界反應迥異。

來自福州的李先生，兩年前透過走線來美，他表示，一路上非常艱辛，條件惡劣，但我一直告訴自己，來到美國就是為了家人的未來。然而，川普的新政策讓李先生陷入了不安，「現在我擔心自己可能隨時被驅逐，如果真的發生了，我的努力還有什麼意義？」

父母從廣東來美、在美屬地波多黎各出生、有公民權的馮女士說，「我覺得他(川普)完全是邪惡的。他的政策到底要把這些人送去哪裡？如果他們是在美國出生的，還能回到哪裡去？」

馮女士表示，自己對移民政策了解有限，但認為應該始終為移民提供合法的遷徙途徑，「每個人都應該有一個可以遵循的移民過程，而不是一刀切地阻止所有人。」

在科技業工作並且剛取得綠卡的吳女士則表示，取消出生公民權對她影響不大，因為她從來沒有生育計畫，但這樣的政策可能讓職場中的移民處境更加艱難。她說，之前曾因身分問題，在工作中遇到晉升障礙，擔心未來類似的偏見會變本加厲，「這樣的社會氛圍對任何移民來說，都是一種壓力。」

對此，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)20日發布聲明表示，川普計畫撤銷「出生公民權」，將直接動搖移民社區的基石，「這樣的政策變化不僅威脅到移民家庭的安全與穩定，也讓我們必須重新審視社會對公平與正義的定義。」

紐約移民聯盟 (NYIC) 主席阿瓦德 (Murad Awawdeh)也發聲明稱這些政策是「美國歷史上的黑暗一天」，並批評川普政府將移民社區推向拘留與驅逐的邊緣，削弱了國家的核心價值。

法拉盛華人促進會首席顧問杜彼得則表示，川普作為商人出身的非傳統領導人，政策出發點往往以經濟利益為核心，「短期內看清這些政策的全貌非常困難，但移民政策的收緊幾乎可以確定。」他說，美中兩國關係在這樣的背景下更需元首外交解決深層矛盾，「單靠幕僚作業只會讓矛盾進一步激化。」

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