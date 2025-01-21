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馬丁路德金恩日 于金山、莊文怡籲華裔用投票維權

記者曹馨元／紐約報導
曼哈頓華埠的民主黨65區于金山服務處，舉辦亞太民主黨新春茶會。(記者曹馨元／攝影)
曼哈頓華埠的民主黨65區于金山服務處，舉辦亞太民主黨新春茶會。(記者曹馨元／攝影)

20日為馬丁路德金恩博士(Martin Luther King Jr.)紀念日，位於曼哈頓華埠民主黨65區于金山服務處，在當日舉辦亞太民主黨新春茶會；正在爭取連任的市議員莊文怡、市議員參選人葉凌霞等民主黨人共同呼籲，華人社區應多多使用投票權伸張自己的權益，以此在遊民所、治安、特殊高中等華裔關心的議題上發聲。

于金山表示，馬丁路德金恩博士是鼓勵少數族裔、有色人種融入美國社會及爭取平等地位的英雄，因而也是在美華人的民權榜樣。「金恩博士說過，他希望能用個人品質、而不是膚色來評判他的孩子。」

于金山認為，上任市長白思豪(Bill de Blasio)曾多次批評紐約八所特殊高中亞裔學生過多，「這就是用膚色評判一個人的例子，不僅違反了金恩博士的精神，也說明華人的民權運動還未到位。」

民主黨人呼籲，華人社區應多多使用投票權來伸張自己的權益，以在遊民所、治安、特殊高...
民主黨人呼籲，華人社區應多多使用投票權來伸張自己的權益，以在遊民所、治安、特殊高中等華裔關心的議題上發聲。(記者曹馨元／攝影)

此外，于金山也指出，馬丁路德金恩曾說，「不公平的法律不配成為法律」；在他看來，堵車費就不平等地影響了華埠居民，為民眾增加了經濟負擔，也讓華埠社區的生存更為艱難，「這樣不公平的法律，我們要繼續努力把它打掉。」

莊文怡則回溯了自己當初參選市議員的心路歷程，表示原本從事金融的她並沒有經濟壓力，「但我們賺再多錢，還是會有人對我們的小孩說，滾回中國去，」她便是為了為華裔發聲才決定參選市議員。

對於引發爭議及持續抗爭行動的86街遊民所，莊文怡也表示，華人的文化是樂於助人、樂於分享的，「但政府就是因為華人總是不發聲，覺得老實人好欺負，才在我們社區建立這麼多遊民所。」

莊文怡強調，民主黨內一小部分人脫離了社區，其擁護或制定的種種政策讓華人不滿，但民主黨在紐約是執政黨，這就是為什麼更多華人需要參加民主黨、改變民主黨。于金山表示，位於怡東商場內的65區民主黨服務處每周七日開放，可隨時幫助華埠居民登記選民。

民主黨 華人 華埠

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