紐約降雪警報 恐達5吋 體感-25°F 出行注意安全

紐約市接下來兩天將降雪，預計可累積2至5吋積雪，民眾出行注意。(本報檔案照)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)18日針對未來兩天發布降雪警報，指出據國家氣象局的最新預報，1月19日(周日)中午預計將開始降雪，帶來2至5吋的積雪、氣溫體感達零下華氏25度，而取決於暴風雪 來襲的路徑，可能會有更多降雪；寒冷氣溫將延續至20日(周一)，屆時未經處理的潮濕表面、或融化的雪可能重新凍結，民眾出行應注意安全。

根據市府，20日後的整個星期內氣溫可能會降至更低，伴隨的冷風來襲，令體感溫度更低；若寒冷的天氣延續，當局將第一時間發布警報，同時指示各機構為降雪天氣做好準備，保護弱勢群體、遊民 。

作為冬季寒冷氣候應急計畫的一部分，市清潔局(DSNY)已配備好鏟雪車、灑鹽機，在此期間會密切與市緊急事務管理局和市交通局配合；根據當前的天氣預報，市府機構預計將使用超過2000萬磅的鹽來處理冰面情況，當積雪達到2吋時，鏟雪車便會開始上街剷雪，當局也會時刻關注路面，根據需求即時做出調整。

法律規定，當白天室外溫度降至華氏55度或以下時，住宅區的業主必須確保室內溫度維持在68度、夜間最低可到62度；如果公寓缺乏供暖系統，租戶應先嘗試通知業主、管理人員，若問題始終未解決，可撥打311投訴。

當局也發布雪天出行的注意事項，最重要的是訂閱警報系統「Notify NYC」，有包括中文在內的14種語言，及時掌握有關紐約市天氣的最新情況；若非得出行，一定要確保身體各個部位都包裹嚴實，遮蓋手指頭、耳垂、鼻子等可能裸露的皮膚；若民眾需要報告停電、電線倒塌、或電器設備損壞等問題，應先通知電力供應商，網路可搜索到聯合愛迪生電力公司(Con Edison)、以及國家電網(National Grid)的聯繫方式；若當中出現緊急情況，則立即撥打911報警，更多詳情可瀏覽on.nyc.gov/winterweather。