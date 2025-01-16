法拉盛頻查公車逃票 有人叫好 有人質疑被針對

根據政策，自2025年起，逃票將面臨新的處罰機制。首次違規者將收到書面警告。(記者高雲兒／攝影)

大都會運輸署(MTA )近日在法拉盛 展開逃票執法行動，嚴查未持票的乘客，許多未能出示購票證明的乘客被當場趕下車。這一行動引發了當地華裔居民的不同反應，有人拍手叫好，認為有效遏制逃票，也有人質疑，為何執法行動集中在法拉盛。另外根據MTA發布的2024年前三季度逃票數據，亞裔 乘客的逃票率最低，而非洲裔與西語裔的逃票率最高。

新乘客在監督下逐一上車。(記者高雲兒╱攝影)

有法拉盛居民表示，近期多次目擊約十名MTA工作人員在快速公車服務Q44站點檢查車票。據觀察，每輛公車到站後，MTA工作人員會站在車門處，防止未檢票乘客上車。他們會先核查車內乘客的車票，然後才允許新乘客逐一上車。有幾名未購票但已經在車內的乘客被當場請下車。

MTA員工會先核查車內乘客的車票。(記者高雲兒／攝影)

一名目睹整個過程的華裔男子表示：「早該這樣了！常看到一些黑人上車不付錢，司機也選擇睜一隻眼閉一隻眼，這對我們這些按規定購票的乘客很不公平。」另一位男子則補充說：「司機其實無能為力，就算管了也不會有任何獎勵。」然而，也有一些居民表達不滿：「為什麼不去牙買加和布朗士查票，反而只集中在法拉盛，這是不是針對我們？」

根據政策，自2025年起，逃票將面臨新的處罰機制。首次違規者將收到書面警告，第二次違規將被罰款100元，但若在截止日前繳清，還可獲得50元的交通卡補償。此後每次違規罰款將增至150元，且違規紀錄將在四年後自動清除。

MTA的公車查票行動自2024年秋季開始實施。數據顯示，2024年公車的總逃票率接近50%。普通巴士的逃票率穩定在47%左右，而快速公車(SBS)的逃票率則高達55%。為應對逃票問題，MTA在紐約市部分巴士站點及車廂內部署了一支無武裝的「執法人員」隊伍。這些執法人員最初在皇后區與布魯克林的逃票高發站點展開行動，短期內效果顯著。在執法啟動的頭兩周，MTA記錄到每天新增約3200次付費搭乘。

2024年紐約地鐵逃票逮捕的種族分布。(根據市府數據製作)

此外，MTA的地鐵逃票逮捕數據與公車情況類似，2024年前三季度共有6763人因逃票被捕。非洲裔與西語裔乘客占總逮捕人數的近90%。相比之下，白人乘客的被捕數為379人，占5.6%；亞裔乘客的被捕數為123人，僅占1.8%。從性別分布來看，男性占壓倒性比例，前三季度共有6416名男性因逃票被捕，占總數的94.9%。