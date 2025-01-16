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安置2200無證單身男 紐約又建收容所 社區不滿

記者馬璿╱紐約報導
紐約市府打算將南布朗士(Bronx)一間舊倉庫改建成無證客收容所，供2200位從蘭德爾島無證單身男性居住。此為該預定地谷歌街景圖。(取自谷歌地圖)
紐約市府打算將南布朗士(Bronx)一間舊倉庫改建成無證客收容所，供2200位從蘭德爾島無證單身男性居住。此為該預定地谷歌街景圖。(取自谷歌地圖)

在全市各個收容所關閉之際，紐約市府欲將南布朗士(Bronx)一間舊倉庫，改建成一處新的無證客收容所，供2200無證單身男性居住。由於預定地址距離紐約市毒品問題最嚴重的街區「樞紐」(The Hub)車程僅十多分鐘，引發當地居民對治安的擔憂。但也有華社人士表示，核心問題並不在無證客本身，而是移民龐大數量對社區資源造成的影響。

由於蘭德爾島帳篷城疑成為委內瑞拉幫派阿拉瓜列車(Tren de Aragua)滋生地，市府去年宣布將關閉該地。自上月獲批後，市府將轉移該處單身男性，至南布朗士區141街東825號。市府資料顯示，紐約市將耗資25萬至34萬元翻新此建築，且在緊急合約批准下，招標並未按照標準競標程序執行。

市府官員表示，此收容所為「暫時性措施」，此外，他們也正在減少用於安置移民的場地數量，一年內已關閉46個收容所，為納稅人省下28億元。

但此舉引發當地居民與商家不滿，由於市府並未與社區舉辦公聽會溝通，居民認為市府總是挑相對弱勢的社區下手，且上千位無證客進入社區，恐成為龐大負擔。商家也擔憂突然安置上千位無證客，將加劇社區本已搖搖欲墜的治安疑慮，甚至考慮將調整女性員工的班表。布朗士國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)更批評，市府不解決這裡的露天毒品市場問題，卻把它當成無止盡的收容所傾倒場，彷彿這裡就是個「次等區域」。

大華埠民權聯盟執行總監王鏑表示，庇護所與遊民所應以不同的概念看待，庇護所為過渡期的暫時舉措，在川普新任期都還可能產生變化；但遊民所就是市府的「歧視性動作」，將單身或是有身心疾病的遊民安置到少數族裔社區，讓市民不堪其擾，華埠居民至今都還在上訴東百老匯遊民所的政策，「市府欠我們太多。」

大華埠民權聯盟執行總監王鏑表示，有時移民不一定會對社區造成負面影響。他所居住的街...
大華埠民權聯盟執行總監王鏑表示，有時移民不一定會對社區造成負面影響。他所居住的街區在移民進駐後，少了遊民的身影，反倒開設新的鮮花市場，讓當地變得更有活力。(圖片為王鏑提供)

他表示，不論是何種形式，一個社區內突然湧入上千位新住民，都將對該地造成壓力；但他也說，移民不一定會對社區造成負面影響，過去他所居住的街區充斥著睡在地鐵站周邊的遊民，市府不管不顧；後來發現，無證移民進入此社區後竟趕走遊民，並開設了鮮花市場，反而讓社區變得更加有活力。

自2022年以來，大量移民湧入紐約市，迫使市府緊急尋找安置空間，除將舊學校和教堂改造成收容所外，還在蘭德爾島和布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)設立帳篷區。但貝涅特機場於15日關閉，市府也積極尋找可安置當地移民的合適住所。

市府表示，目前湧入紐約市五大區的移民人數已顯著減少，收容所內尋求庇護的人數也逐漸下降。數據顯示，自2022年移民湧入以來，近23萬名移民曾被安置在市府收容所內，目前仍有超過5萬人留在系統中。在移民危機最嚴重的時期，市府共營運了263個收容所，目前已減少至190個。

移民 遊民 紐約市

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