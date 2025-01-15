華人超市競爭激烈 99大華進駐法拉盛

大華超市門口貼著招聘廣告。(記者高雲兒╱攝影)

全美知名連鎖超市大華超級市場(99 Ranch Market)即將入駐紐約法拉盛 ，法拉盛超市市場競爭屆時預計將更加白熱化。對此，同行業者普遍表示，各家超市經營策略不同，不懼競爭；商業改進區則期盼新超市能為緬街北段帶來人氣；而民眾則對此褒貶不一，觀點各異。

大華超市將落址緬街37-11號，即原香港 超市的舊址；自該超市於2023年底結業後，該地點便一直閒置。對於大華超市的開業，法拉盛商改區(BID)執行主任余鈿崧表示歡迎，並稱大華超市發展成熟，「感謝他們投資法拉盛，也希望新超市能為社區帶來新的活力。」

余鈿崧表示，大華超市的貨品種類豐富，經營模式獨具特色，「作為連鎖超市，大華提供許多本地超市難以找到的商品，更加多元化，也更具競爭力，能夠更好地服務我們的社區。」

法拉盛另一家華人超市業者也認為，大華超市的經營模式與本地超市有所區別，因此競爭影響有限。「大華主打自有品牌商品，尤其是包裝類食品，而我們這類本土超市則更專注於蔬菜、鮮肉、海鮮等生鮮產品，目標客群不同。」

另一方面，商改區對於大華超市的進駐寄予厚望，期待其帶動37大道附近的商業發展，「自從香港超市關閉後，那一帶變得冷清許多，希望大華能帶來更多人流，為周邊商家帶來新商機。」余鈿崧說。

然而，部分民眾則對新超市的選址持懷疑態度。羅女士認為，該地點較為偏僻，難以吸引穩定的客流。「之前的香港超市人氣就不高，而且附近地鐵站口，已經有新龍興和新世界兩家大型超市，很多人上下地鐵後直接在那裡買菜，不太可能特意走到這麼遠。」

陳先生則擔憂大華能否在高昂租金 壓力下生存，「法拉盛租金太貴，競爭又這麼激烈，不知道能不能撐下去。」據悉，前香港超市業者曾表示，法拉盛超市越開越多，市場競爭激烈，再加上租金成本居高不下，才選擇結束經營。