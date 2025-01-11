H-1B改「一人一抽」 個人中籤率提高

華裔律師林志濤辦講座，解讀H-1B新規及利好。(記者劉梓祁╱攝影)

2026財年H-1B工作簽證 抽籤季即將開始，華裔移民 律師林志濤(Tao Lin)10日在曼哈頓中城舉辦專題講座，向數十位留學生講解相關簽證政策，並解讀將於1月17日生效的政策更新；他表示，「一人一抽」的制度減少了濫用，申請人數相較此前有所下降，對申請者而言有利的情況是能提高個人的中籤率。

本次講座由林志濤聯合律師李慈萱、人力資源專家Susan Zhong、前移民官Chloe Wu和會計師時晨主辦。聯邦政府在去年12月公布了H-1B新政。林志濤認為，新政從文本層面看，對申請者有一定利好，但具體成效尚待觀察。

在去年3月，聯邦已開始實施新的抽籤制度，從原來的「一人多抽」改為「一人一抽」， 即每一個登記的申請者無論有多少個雇主提交註冊，都只抽取一次。林志濤依數據表示，H-1B的申請人數確實在此規定頒布後有所下降，令中籤率有所提高，但對留學生而言依然競爭激烈。

據介紹，H-1B名額指每一財政年度批准的有限數量的工作簽證，通常每年名額為6萬5000人，另外還有2萬個額供擁有美國碩士及以上學位的個人，但少量非營利組織不受該名額限制。

林志濤說，2025年的H-1B新規包括續簽「前例遵從」(Prior Deference)規定，其將使審批過程更簡化。此外，新規重新定義了「專業職業」(Specialty Occupation)，要求學位領域必須跟工作任務有直接相關，且持F-1簽證的國際學生轉換到H-1B簽證的申請期間，學生簽證效期將自動延長。

同時，在新一輪的H-1B抽籤中，對於不受名額限制的非營利組織與政府研究機構，將有更多彈性空間，因將有更多機構符合資質。而新規也指定擁有控股權的公司創辦人，只要滿足特定條件即可有資格獲得H-1B身分，但僅針對留美並持有超過公司50%股權的創業者。然而其初次申請和初次延期的有效期將被限制為18個月，期滿後若公司符合要求，可申請續簽。

林志濤認為，對創業的自雇人士開放H-1B申請，可視為聯邦「鼓勵創業精神」的舉措，以吸引全球優質人才在美設立新創企業，進一步推動商業或科研成果轉化與經濟發展。