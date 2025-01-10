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法拉盛轄區：2024槍擊案減、入室盜竊增 整體犯罪率下降6%

記者高雲兒╱紐約報導
109分局對2024年11月和12月的「本月優秀警員」進行表彰。(與會者提供)
109分局對2024年11月和12月的「本月優秀警員」進行表彰。(與會者提供)

轄區包括法拉盛等地的109分局，近日舉辦新年首次警民會，局長科爾曼(Kevin Coleman)回顧了2024年的犯罪趨勢及執法成果，稱犯罪率整體下降，其中槍擊案明顯下降，但入室盜竊案在近一個月增加。

科爾曼表示，2024年分局轄區整體犯罪率下降6%，其中搶劫案減少10%，入室盜竊案減少21%，重竊案減少7%。此外，槍擊事件下降62%，全年僅三起。

儘管整體犯罪率下降，近一個月入室盜竊案則有所增加，特別是在法拉盛、大學點和白石區域。警方提醒居民加強自我防範，如夜間保持家中燈光明亮、安裝感應燈、鎖好門窗等，減少被盜風險。

會議還對表彰了去年11月及12月的「本月優秀警員」。其中一名警員因成功處理一起涉及情緒不穩定人士的案件獲得11月警員獎，而另一名華裔警官趙Vincent與搭檔則因成功抓捕一名持槍威脅超市員工的嫌犯，獲得12月優秀警員獎。

與此同時，會議還討論了109分局在大學點設立的衛星分局。局方表示，自設立以來，居民反映良好，認為該措施有效提升了社區安全，縮短了警方的應對時間。

市議員黃敏儀則特別提醒社區居民注意電子福利轉帳(EBT)卡的詐騙問題。她表示，近年來，犯罪分子利用刷卡設備竊取EBT卡信息，導致許多居民帳戶資金被盜。若居民在去年12月20日之前遭遇詐騙，可申請追回資金，但該日期之後的案件目前尚未有明確的資金補償計畫。

此外，109分局也對此類犯罪展開了專項行動，包括在超市和ATM機安裝防篡改貼紙，他們也建議居民在使用卡片時定期凍結帳戶，以防止信息被盜。

109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)在會上回顧了2024年的犯罪趨...
109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)在會上回顧了2024年的犯罪趨勢及執法成果，稱犯罪率整體下降。(與會者提供)

大學點 法拉盛 槍擊

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