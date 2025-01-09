54業者涉欺詐白卡交通補助 紐約州檢長提警告

紐約州檢察長詹樂霞向54家涉嫌參與白卡欺詐的運輸業者發出警告。(記者許君達／攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)8日宣布，調查團隊發現州內54家運輸業者存在白卡 (Medicaid)補助欺詐行為，並向他們發出警示，要求立刻停止違法行為，否則將面臨罰款甚至監禁。此外，詹樂霞還宣布對四家涉嫌白卡欺詐的運輸業者罰款共計84萬餘元。

4家運輸業者罰款計逾84萬

根據規定，享受白卡待遇的患者往返醫療機構的交通費用可獲報銷，並由與州府合作的運輸公司承運。承運者必須使用持照司機和適當的車輛，並根據實際運輸里程申領報銷款。

不過，詹樂霞指出，檢察長辦公室的欺詐調查部門在對全州範圍內所有運輸公司進行審查後，發現部分不法業者使用虛假帳單、通行費紀錄以及虛報行程等手段騙取報銷款，或使用無合法證照的司機以壓縮必要成本。調查還發現，部分業者還會通過支付回扣的方式誘使白卡受益人濫用運輸服務，以騙取政府報銷。

詹樂霞宣布已對存在上述欺詐行為的54家業者發出了警示通知，要求其立即停止違法行為，其中15家業者還被要求償還欺詐所得。逾期不整改者，將面臨包括監禁和罰款在內的刑事及民事處罰。不過，檢察長辦公室沒有公布這54家業者的身分。

除此之外，檢察長辦公室還宣布與四家業者達成和解協議，他們承諾向州府退還總計84萬7000元的違法所得。詹樂霞還介紹，她領導的團隊從2019年至2024年間，曾起訴了超過十家涉嫌白卡欺詐的運輸業者，賠償金超過千萬元。

公布違法業者 未見華人 企業

目前公布的違法業者中，沒有華人企業。不過，知情人士指出，紐約市華人社區中的白卡欺詐案件也不少，比如，根據本報此前的報導，法拉盛的部分老人中心 業者也存在虛報人頭、承諾的服務無法兌現等現象。