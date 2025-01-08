遇警逃跑撞倒華婦 非裔嫌無保釋放惹民怨

無證小販推倒高齡華婦後無保釋放，事發地仍有大量商販兜售仿品。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 被仿冒品小販占據的堅尼路(Canal St.)，過去數年不斷被居民指責阻礙行人和危害治安，但紐約市警多輪執法仍難以根除；與此同時，一位非法商販在上周面對警員訊問時突然逃離，並在混亂中撞倒一名七旬華人 婦女，隨後被捕但已被無保釋放，引發社區深切擔憂。

根據市警紀錄，華埠五分局警員在3日(周五)下午1時18分前後，在遍布攤販的堅尼路旁發現一名無證小販。當警員試圖上前詢問時，對方立即以「咄咄逼人且魯莽」的方式逃跑。逃跑過程中，該人推倒了一名75歲的女性，導致其下顎和髖部受傷。知情人對本報表示，受傷長者為華裔，居住在華埠中心。

隨後，警員在追捕過程中將小販抓獲。市警表示，嫌犯名為奈斯(Serigne Naisse)，是來自布朗士(Bronx)的21歲男性。儘管警方認為奈斯涉嫌無證設攤等六項罪名，但曼哈頓地區檢察官僅以一項二級襲擊罪對其提起訴訟；另一消息人士表示，奈斯在被捕前，在路邊兜售仿冒的蘋果(Apple)耳機。

法庭文件顯示，奈斯對此罪名不認罪。雖然檢方向法官提出要求設置保釋金，但奈斯被准許以「非金錢條件」獲釋。一位不願具名的司法人員表示，哪怕各方都已盡最大努力追究嫌犯責任，但最終結果仍「取決於法官」；知情人還說，為非洲裔的奈斯此前未有被捕紀錄。

對此，華埠社區將矛頭指向保釋法改革，其擴大了無保釋放的適用範圍。民主黨65D區領袖于金山表示，此結果對受害者十分不公，還令危險人物回到社區，對安全構成威脅。他還說，失望於華埠民選官員均支持新保釋法，希望選民能施加壓力改變他們的立場。紐約中華公所主席朱超然認為，如今長者自衛的最佳方式只得減少外出，直到社區環境改善。

支持保釋法的州參議員卡範納(Brian Kavanagh)表示，對本事件「感到震驚」，未來將繼續倡導採取措施提升華埠治安。去年11月，華埠一位80歲華婦當街遭到性侵，國會眾議員高德曼(Dan Goldman)也將其稱為「對華社一名無辜成員又一次令人無法容忍的襲擊」。

2023年3月，法國品牌香奈兒(CHANEL)曾提告11名華人，指其在堅尼路旁販賣假貨，並涉及製假售假、偽造商標等多項侵權行為，索賠600萬元。儘管如此，本案已在去年3月被撤銷，原因包括至少一名被告已出國，以及多名被告拒絕回應律師等。