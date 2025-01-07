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州長霍楚提案 4歲以下幼兒抵稅額最高1000元

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約州長霍楚宣布將提案擴大兒童稅收抵免金額，每名四歲以下符合條件的兒童，其家庭每年可獲得最高1000元的稅收抵免。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚宣布將提案擴大兒童稅收抵免金額，每名四歲以下符合條件的兒童，其家庭每年可獲得最高1000元的稅收抵免。(州長辦公室提供)

作為2025年州情咨文的一部分，紐約州霍楚(Kathy Hochul)6日宣布，她將提案擴大兒童稅收抵免金額，每名四歲以下符合條件的兒童，其家庭每年可獲得最高1000元的稅收抵免，每名四至16歲符合條件的兒童，其家庭可獲得500元的抵免。

據了解，符合條件的家庭，可以選擇從稅款中扣除兒童稅收抵免，或是選擇直接獲得這筆補貼。霍楚表示，這筆補貼可以用於購買嬰兒配方奶粉和尿布，也可以用來支付托兒費用等，這也將成為她在下周發布州情咨文的重點項目，以因應紐約州日漸高昂的生活成本以及與之產生的貧困問題。

紐約州長霍楚宣布將提案擴大兒童稅收抵免金額，每名四歲以下符合條件的兒童，其家庭每...
紐約州長霍楚宣布將提案擴大兒童稅收抵免金額，每名四歲以下符合條件的兒童，其家庭每年可獲得最高1000元的稅收抵免。（州長辦公室提供）

根據新提案，年收入不超過11萬元的紐約州家庭，皆可以申請這項稅收抵免，每名四歲以下的兒童，其家庭每年可獲得最高1000元的稅收抵免，每名四至16歲符合條件的兒童，其家庭可獲得500元的抵免。也就是說，一個擁有學步幼兒及學齡兒童的四口之家根據換算，若其年收低於11萬元，每年可獲1500元抵免。

此外，擴展後的兒童稅收抵免計畫，還採用了逐步減少(phaseout)的機制。具體來說，年收入在11萬元以下的聯合申報家庭，可以獲得全額抵免，但當家庭收入超過11萬元時，稅收抵免並不會如此前一樣立即取消，而是根據收入的增加逐步減少。例如收入達17萬元的家庭，仍可獲得500元的抵稅。

根據州長辦公室的資料，該項目是紐約州歷史上對兒童稅收抵免最大幅度的擴張，使得兒童稅收抵免的平均金額，從472元漲至943元。州府預計，若提案成功推行，屆時將有160萬個家庭和275萬名兒童從這項擴展計畫中受益。

霍楚表示，這將是對紐約州父母的生活產生最直接影響的一項舉措，幫助他們脫離貧困，「兩年的尿布，一年的奶粉供應，或者至少兩個月的食品雜貨。這個提案就是為了讓父母得到安慰，減少他們的壓力。這也是我們努力的目標。」

14日(周二)下午1時，霍楚預計將發表2025年紐約州州情咨文，除這項提案外，目前霍楚還提出了紐約州首個通膨退稅計畫，若提案通過，紐約州在2025年將向860萬紐約納稅人發放約30億元，年收入在15萬元以及以下的個人納稅人，將獲300元；家庭年收入在30萬元以下的聯合申報家庭，將獲得500元。

紐約州 霍楚 退稅

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