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全州未認領資金達190億 主計長籲快領取

記者曹馨元／紐約報導
紐約州主計長辦公室6日宣布，全州未認領資金總額已經達到190億元。(記者許君達／攝影)
紐約州主計長辦公室6日宣布，全州未認領資金總額已經達到190億元。(記者許君達／攝影)

紐約州主計長辦公室6日宣布，全州未認領資金總額已經達到190億元。州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)表示，根據由於紐約州廢棄財產法(abandoned property law)的更新，該辦公室將向未認領的民眾自動發放金額小於250元的未認領資金，同時呼籲民眾上網查詢自己是否有未認領資金可以領取。

州府官員表示，未認領資金包括信託基金、舊銀行帳戶、水電繳費等；根據州主計長辦公室的統計，2025年至今已經發放超過1100萬元。

據悉，金額在250元以內的未認領資金的分配將通過支票的形式寄出，且市民無需通過任何渠道申請。州主計長辦公室本月也將舉辦多場活動，幫助希望獲得資金的市民對此有更多了解。

1月8日的上午11時至下午2時，州主計長辦公室將在布碌崙(布魯克林)的St. Nick's Alliance/Swinging Sixties Older Adult Center舉辦未認領資金研討會；1月15日上午11時至下午12時30分，將於布碌崙公共圖書館舉行的「智慧星期三(Wednesday of Wisdom)」活動中加入未認領資金討論；1月29日12時至下午1時30分，研討會也將於皇后區JASA Rockaway Park Older Adult Center舉辦。

狄拿波利表示，通過這一系列活動，州主計長辦公室可以幫助個人、公司、非營利機構和市府機構檢查是否能獲得未認領的資金，並加速分配流程。

同時，紐約市民也可以在州主計長官網上搜尋自己的姓名或所屬公司名稱，以查看是否有權獲取無人認領資金，官網地址為https://shorturl.at/FdgFK。無法出席上述活動的市民也可以使用線上索償系統或致電(800) 221-9311以領取。

布碌崙 紐約州 支票

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