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皇后區元旦夜店大型槍擊案 警公布4嫌照片

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約市警局發布皇后區夜店大規模槍擊案四名嫌犯作案照片。(市警局提供)
紐約市警局發布皇后區夜店大規模槍擊案四名嫌犯作案照片。(市警局提供)

今年元旦，皇后區夜店外爆發的大規模槍擊案，造成十人受傷。紐約市警局日前發布四名嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局及消息人士，1月1日晚上11時18分左右，在皇后區牙買加144街91-12號的Amazura夜店，正在舉辦一場私人派對，紀念一名去年10月在布碌崙(布魯克林)遭槍殺的幫派成員。此時四名嫌犯沿144街向東行走，在夜店外並無差別地朝人群連續開槍超過30次，導致多名受害者中彈。此後，他們步行向西逃往91街，並在143街附近登上一輛掛有外州牌照的淺色轎車。

警方的報告指出，此次槍擊案的十名受害者均為青少年，包括一名16歲、兩名19歲男孩、以及一名17歲、三名18歲、三名19歲女孩。他們被送往當地醫院，所受傷勢均無生命危險。

警方最新發布的嫌犯作案照片顯示，他們採取了嚴密措施來隱藏身分，包括佩戴口罩、穿連帽衫和戴手套。其中一名嫌犯穿著淺灰色連帽衫、黑色背心和灰色長褲；另一名嫌犯則戴著紅色冬帽，穿深紅色連帽運動衫、帶有側邊白條紋的黑色運動褲和白色運動鞋。

警方呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

紐約市警局發布皇后區夜店大規模槍擊案四名嫌犯作案照片。(市警局提供)
紐約市警局發布皇后區夜店大規模槍擊案四名嫌犯作案照片。(市警局提供)
紐約市警局發布皇后區夜店大規模槍擊案四名嫌犯作案照片。(市警局提供)
紐約市警局發布皇后區夜店大規模槍擊案四名嫌犯作案照片。(市警局提供)
紐約市警局發布皇后區夜店大規模槍擊案四名嫌犯作案照片。(市警局提供)
紐約市警局發布皇后區夜店大規模槍擊案四名嫌犯作案照片。(市警局提供)

皇后區 槍擊 布碌崙

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