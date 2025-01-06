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班森賀華人洗衣店大火燒穿樓板 幸無人受傷

記者胡聲橋╱紐約報導
班森賀一家華人洗籠店發生火災。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀一家華人洗籠店發生火災。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀一家華人洗衣店日前發生火災，大火燒穿了一二層樓之間的地板，波及二樓，大約60名消防人員和急救人員趕到現場才控制住火勢，所幸的是這次火災中無人受傷。

1月4日上午大約8時30分，位於班森賀86街和班森大道(Benson 大道)夾海灣大道(Bay Parkway)在之間的榮業洗籠店(Bubbly Clean Laundromat)突然發生火災。當時這家洗衣店冒出了滾滾濃煙，火勢很快蔓延到了二樓。消防人員迅速趕到現場後，除了使用高壓水槍滅火外，消防員還架起兩部雲梯，從二樓滅火。

經過大約60名消防隊員和急救人員的奮力撲救，大火終於得到了控制。這家洗衣店的員工和顧客，以及二樓的住戶都及時撤出火災現場，這場火災沒有造成人員傷亡。

據知情人士介紹，這是一家華人開辦的洗衣店，洗衣店開張時候不長，大約只有一年多時間。1月5日，洗衣店門口仍然拉著黃色的警戒線，洗衣店上下兩層樓的窗戶都已經釘上了木板。從沒有釘上木板的門口往裡看，可以發現洗衣店內已被燒得漆黑，四處狼藉，大火燒穿了一二層之間的樓板，電線線從二樓直接垂掛到地面或懸在空中。

據洗衣店附近一家中餐館的陳姓員工介紹，1月4日上午，她剛上班不久，這家華人洗衣店就發生了火災。當時她從外面看到洗衣店冒出了滾滾濃煙，很快消防員就趕到了。因為當時手頭有許多工作要做，所以她很快回到了自己的工作崗位。

海灣大道商會會長李志波介紹，華人洗衣店一般都會買兩份保險，一份是租房保險，一份是洗衣店保險，所以雖然遭受火災，但保險公司應該能給予一部分賠償。根據他的經驗，如果店裡的洗衣機沒有燒壞，賠償費能夠足夠讓店主能重新裝修和布置洗衣店。不過，整個裝修過程大約需要三到六個月時間，裝修期間洗衣店無法營業帶來的損失，就只能由商家自己承擔了。

李志波還表示，榮業洗籠店不是海灣大道商會成員，但如果這家洗衣店和他們聯繫，該商會一定盡全力給予必要的幫助，協助這家洗衣店重新站立起來。

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