華埠無證小販拒捕 逃跑中推傷75歲華婦 被逮輕罪變重罪

華埠無證小販逃跑中推倒75歲華婦，事發地次日仍有多名小販兜售仿品。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 被仿冒品小販占據的堅尼路(Canal St.)，過去數年不斷被居民指責阻礙行人和危害治安，儘管市警(NYPD)多輪執法，現象仍難以根除；一名非法商販3日在面對警員訊問時突然逃離，並在混亂中推倒一名年近八旬的華人婦女，導致其多處受傷並被緊急送醫。

根據市警紀錄，華埠五分局警員在當天下午1時18分前後，堅尼路旁發現一名無證小販。當警員試圖上前對其進行詢問時，對方立即以「咄咄逼人且魯莽」的方式逃跑。逃跑過程中，該人推倒了一名75歲的女性，導致其下顎和髖部受傷。

知情人表示，逃跑小販所撞傷長者為華裔，並居住在華埠。她被緊急醫療服務人員(EMS)送往貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital)，目前狀況穩定。同時，警員也在追捕過程中將逃跑的小販抓獲。市警表示，嫌犯名為奈斯(Serigne Naisse)，是來自布朗士 的21歲男性。

他可能面臨的指控除了無證設攤外，還有意圖造成嚴重身體傷害的襲擊罪、對65歲及以上受害者造成傷害的二級襲擊罪、魯莽危害他人安全罪和假冒商標罪。另一消息人士表示，奈斯在被捕前於路邊兜售仿冒的蘋果(Apple)入耳式和頭戴式耳機，而警員在執行日常巡查任務中注意到他。

知情人還說，奈斯為非洲裔，此前未有被捕紀錄。他被發現的地點位於和堅尼路交界的茂比利街(Mulberry St.)91號前。儘管如此，在他被捕的次日，同一地點仍可見有多名小販向遊人兜售假冒奢侈品箱包等商品。在存在數年的堅尼路仿品市場中，還存在首飾甚至大麻 等物品的交易，令居民和商家感到不安。

市警五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)已將嚴打華埠仿品列為工作重點之一，並將與社區溝通制定執法方案。民主黨65D區領袖于金山表示，被捕小販的行為可用「不明智」來形容，不僅令本不嚴重的非法販售罪名大幅升級，撞倒長者的行為更顯得他的行為極不負責任。