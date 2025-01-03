華埠監獄拆除進入收尾階段 DDC：建築公司接近簽約

華埠監獄拆除即將完工，新監獄建築公司已接近簽約。(記者劉梓祁／攝影)

飽受華埠 居民反對的曼哈頓 拘留中心(MDC)拆除重建工程自兩年前開始後，目前已進入收尾階段並預計在本月底完成施工；負責城區監獄 項目的市設計及建設局(DDC)1月2日表示，新監獄的建築公司也已接近簽約。

監獄拆除承建商「Gramercy」近日向曼哈頓第一社區委員會指，華埠監獄的南、北雙塔的拆除已進入收尾階段，預計會持續至本月末，但具體時間取決於相鄰法院三樓和12樓的封閉工作。

「Gramercy」代表還說，收尾工作包括為緊挨工地的松柏大廈進行防水處理和顏色塗層，目前住宅區部分的防水已經完成。此前，松柏大廈的住戶指監獄施工導致牆壁開裂，但市府回應表示兩年前的預建測量中已發現大廈存在裂縫。

根據「Gramercy」公司，目前拆除團隊已開始撤離施工設備，且僅剩「幾個零星的部分」需要完成，以及「一些修復的工作」。公司代表說，「我們的目標是整個項目將在2025年初完成。」

同時，市設計及建設局發言人表示，目前已經選定「Tutor Perini」和「O&G Industries」的合資企業為曼哈頓監獄的「預期中標提案方」(Apparent Intended Proposer)，但還未簽署合同。根據市府，在合同最終確定前還將舉行公開聽證會。

按照流程，該企業將與市府就合同條款和定價展開談判。如果談判成功，該公司預計將獲得工程合約。在曼哈頓監獄中，施工項目包括建造服務和活動空間，以及辦公室和安全入口等。根據市府文件，四個城區監獄將設立4160張床位，平均每所監獄可容納1040名在押人員。

「O&G Industries」為東北部的一家建築服務公司，在多個運營領域，包括教育、醫療、商業和基礎設施建設。「Tutor Perini」則提供總承包和設計及建造服務。在此次合資中，前者持有25%的股份，而後者負責主要管理。

此前，「Tutor Perini」已經獲得布碌崙(布魯克林)城區監獄價值29.5億元的市府合同。市府紀錄顯示，皇后區監獄的建設費用為39億元，布朗士監獄的則為29億元。目前未知曼哈頓監獄的合同價值。

市府最初預計四座新監獄施工費為80億元，但隨後表示至少將達到156億元。市主計長辦公室在報告中指，市內的日均監獄人口已從2020年不到4000人的低點逐步上升，到2024年5月達到6307人，遠超四個區內監獄的4160張床位。