霍楚：紐約市無潛在恐襲威脅

州長霍楚表示，目前紐約市未發現任何潛在的恐怖襲擊威脅，但已要求州警「高度戒備」，圖為紐約警方在跨年現場部署的車輛。(記者許君達／攝影)

針對紐奧良(New Orleans)恐襲事件，州長霍楚(Kathy Hochul)1月1日表示，目前紐約市 未發現任何潛在的恐怖襲擊威脅，但已要求州警「高度戒備」。

霍楚表示，州府未接獲任何針對紐約居民的可信威脅，但已指示州警「高度戒備」，以確保社區安全。市長亞當斯(Eric Adams)則在其X平台官方帳號上發文，譴責恐怖主義，為死者默哀，並表示紐約市隨時準備為此次襲擊提供後續支援。

紐約市警(NYPD)在聲明中指出：「我們正密切關注紐奧良事件，並與聯邦及地區合作夥伴協調行動。目前未發現任何具體或可信的威脅，也無與紐約市相關的聯繫。」聯邦調查局(FBI )紐約辦公室尚未回應置評請求。

據FBI消息，中部時間1月1日凌晨3時15分，一名42歲德州 男子駕駛皮卡車衝向紐奧良市中心伯本街(Bourbon Street)人群，當時民眾正慶祝新年。該男子隨後下車並向執法人員開槍，警方回擊，嫌犯當場死亡。經確認，嫌犯為德州居民賈巴(Shamsud-Din Jabbar)，為美國公民。

截至發稿，事件造成至少15人死亡、35人受傷。FBI表示，兩名執法人員在事件中受傷並已送醫治療。調查人員在涉事車輛中發現一面伊斯蘭國(ISIS)旗幟，並正在調查嫌犯是否與恐怖組織有聯繫。此外，車內還發現武器及疑似簡易爆炸裝置(IED)，其他地點也發現多個疑似爆炸裝置，專業人員已派往現場處理。

紐約市採用防撞護柱來應對車輛襲擊事件。2017年5月，曼哈頓45街與第七大道發生一起類似事件，羅哈斯(Richard Rojas)吸毒後駕車衝上人行道，造成一死20傷，最終撞上護柱才停下。