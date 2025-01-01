華人跨年 時報廣場朝聖、餐廳聚會不可少 郊外度假新選擇

時報廣場跨年夜，現場觀眾開心迎新年。(記者許君達／攝影)

即將告別2024年，在紐約的華人 也以各種方式跨年 ，既有前往時報廣場 ，參與傳統的跨年秀，也有的舉辦華人倒數派對，曼哈頓華埠的餐廳也座無虛席。在喧囂與歡慶之間，不少華人也分享了他們對新年的期許。

各顯神通 避免漫長等待

時報廣場跨年秀12月31日晚6時開幕，數十萬人湧入曼哈頓，其中也不乏華人身影，由於廣場附近安檢嚴格，排隊時間漫長枯燥，因而很多華人都是有備而來。

從加州來紐約體驗跨年秀的Joe，帶著妻子和一對雙胞胎兒子早早預訂了位於廣場旁42街AMC電影院的晚場票。憑藉預約證明，他們得以順利繞開人山人海的主入口，從對公眾封閉的路口，進入跨年活動核心區。Joe表示，自己以前來過紐約，但帶著孩子體驗時報廣場跨年還是第一次。

在包括小紅書、攜程網等社群，也有很多人分享避開冗長安檢和排隊進入時報廣場的經驗，包括預約廣場周邊酒吧、餐廳等。同樣來自加州的華人夫妻Eva和李先生也是提前做了功課，直接把酒店訂在了時報廣場旁。

12月31日當天，他們得以睡個懶覺，然後從容下樓，直接進入跨年水晶球下視野最佳的位置，等累了還能回到房間休息。至於位置如此優越的酒店價格，李先生表示，「有點貴，但也還可以啦。」

來自中國鄭州的張馳寒假期間帶著孩子先到亞利桑那與正在訪學的妻子會合，又專門趕赴紐約體驗最富紐約特色的時報廣場跨年。然而，由於沒有提前了解安檢規定，背著大包的妻子無法入場，只能帶著孩子先回酒店，留他獨自入場，通過微信向妻兒直播盛況。

張馳透露，他們下午1時就到達入口，直到4時隊伍方才開始移動，之後他又席地枯坐兩小時才等到節目開場。談到對於紐約的觀感，他表示，令他印象最深的一點是「那個著名的水晶球怎麼這麼小？」

即將在新年來臨時降下的水晶球。(記者許君達／攝影)

餐廳、服裝生意火爆

曼哈頓華埠的餐廳在跨年夜迎來人潮高峰，在TikTok等平台上大紅的和合飯店、南華冰室等餐廳門口排起長龍。廣式酒家「喜運來」更是爆滿，顧客絡繹不絕。

在TikTok等平台上大紅的和合飯店、南華冰室等餐廳門口排起長龍，吸引了不少外族裔顧客。(記者范航瑜／攝影)

餐廳經理梁先生表示，冬假期間生意都很好，有不少外族裔客人，但主要還是華人。很多時報廣場附近的餐廳借廣場倒計時的東風，常常會舉辦跨年夜倒數派對，而喜運來並無此打算，「今天生意很好，但中餐廳講究快速周轉，我們應該會照常晚上9到10點就關門。」

除美食以外，新年新氣象也離不開新衣。位於勿街上的裁縫店「貴婦人」也十分繁忙。業者透露，這幾天生意很好，「很多顧客不僅是為了迎接新年，也會為各類派對添置新裝。 」

位於勿街(Mott St.)上的裁縫店「貴婦人」也進入了繁忙期。(記者范航瑜／攝影)

郊外跨年 成為新選擇

也有一些華人選擇到郊外尋求寧靜。住在皇后區長島市的顧先生與女友攜帶愛犬，前往紐約州上州的Catskills山中度假，住在小木屋中，遠離城市喧囂。

顧先生與女友攜帶愛犬前往紐約州上州度假，遠離城市喧囂。(受訪者提供)

顧先生表示，這樣避免擁擠人潮的度假方式更舒適，他和女友已連續多年這樣跨年，去年，他們甚至遠赴康州尋找靜謐。今年跨年夜，他們準備做四川火鍋迎接新年。

新年願景 期健康平安

對顧先生來說，新年是一個重新的開始。他表示，希望能夠在新的一年保持健康、規律運動，並計畫控制體重。他笑言，去年就有規律運動的想法，但因工作繁忙擱置，今年則立志改變。此外，他也希望新年能夠在個人經濟狀況上有所突破。

住在新澤西州的曹女士表示，她在新的一年最大的願望是能多讀書，拓展視野。曹女士高中就讀於國際學校，長期生活在國外，認為自己的寫作能力有所退步，希望通過閱讀文學作品來提升。最近，曹女士的母親來美探親，她甚至專門要求母親帶來幾本中文書。

最近，曹女士的母親來美探親，她甚至專門要求母親帶來幾本中文書。(受訪者提供)

曼哈頓華埠居民陳女士表示，健康是最重要的。她堅持游泳數十年，每周一至五清晨6時便起床去游泳，新的一年也會繼續保持。

隨著川普1月即將上任，陳女士也對新政府抱有期待，尤其在經濟、華埠安全、遊民問題和兒童教育方面。她表示，「希望新政府能有條理推行政策，不是一團亂，讓美國重新偉大。」