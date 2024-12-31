華埠柏路公車站裝立式靠欄 不能坐只能靠 居民不解

柏路北端公車站候車島新增了長椅和立式靠欄(左側)，長椅較受歡迎，但靠欄無人問津。社區居民不解此舉用意，並表示公車站的工程雖然一直在推進，但與社區的真正需求總是無法順暢銜接。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠 的柏路(Park Row)北端公車站今年9月完成了全新的候車島工程，但由於利用率低、出入不便以及可能阻礙柏路重開等原因，該工程在社區內受到較多爭議。有讀者反映，候車島處近日增設了長椅和靠欄，但看不出靠欄的意義在哪。

讀者黃女士表示，新安裝的立式靠欄不能坐只能靠，在紐約市其他地方也見到過，但「完全看不出有什麼實際用途」。

柏路公車站緊靠一間老人中心 ，日間的候車乘客中，華裔長者占較大比率。觀察發現，候車島上新安裝的座椅比較受到長者的歡迎，而旁邊的靠欄則無人問津。而且靠欄的設計也並不很符合人體工程學，靠背部位正位於身材較矮的亞裔長者腰部至後背位置，既無法倚坐歇腳也很難站立著靠住。

曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡也認為，這種設施沒什麼實際用途，只能作為「交通部門認真聽取了社區意見」的宣傳成果。他表示，這種設施占據了本來就不寬敞的候車島的空間，不如再加一排長椅實用。

附近社區且林綠(Chatham Green)居民劉先生表示，能看到當局在柏路公車島上一直在做事，但似乎一直都不得要領。除了這處靠欄讓人摸不著頭腦外，社區真正關心的問題在於，候車島邊緣過高，對長者和行動不便者來說很不友好。而且候車人穿越單車道前往候車島的過程中，所面臨的單車碰撞風險也始終未得解決。

他還認為，整個候車島工程似乎缺乏整體規畫、與市警等其他機構的溝通也不足，比如，市警設在柏路北端的檢查站，其行車道與公車站行車道完全錯位，導致公車行駛至此時都需要費力地閃轉騰挪才能進入車站，長達60呎的鉸接式公車更是要扭轉到極限才能順利通過。