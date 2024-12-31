我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

華埠柏路公車站裝立式靠欄 不能坐只能靠 居民不解

記者許君達╱紐約報導
柏路北端公車站候車島新增了長椅和立式靠欄(左側)，長椅較受歡迎，但靠欄無人問津。社區居民不解此舉用意，並表示公車站的工程雖然一直在推進，但與社區的真正需求總是無法順暢銜接。(記者許君達╱攝影)
柏路北端公車站候車島新增了長椅和立式靠欄(左側)，長椅較受歡迎，但靠欄無人問津。社區居民不解此舉用意，並表示公車站的工程雖然一直在推進，但與社區的真正需求總是無法順暢銜接。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠的柏路(Park Row)北端公車站今年9月完成了全新的候車島工程，但由於利用率低、出入不便以及可能阻礙柏路重開等原因，該工程在社區內受到較多爭議。有讀者反映，候車島處近日增設了長椅和靠欄，但看不出靠欄的意義在哪。

讀者黃女士表示，新安裝的立式靠欄不能坐只能靠，在紐約市其他地方也見到過，但「完全看不出有什麼實際用途」。

柏路公車站緊靠一間老人中心，日間的候車乘客中，華裔長者占較大比率。觀察發現，候車島上新安裝的座椅比較受到長者的歡迎，而旁邊的靠欄則無人問津。而且靠欄的設計也並不很符合人體工程學，靠背部位正位於身材較矮的亞裔長者腰部至後背位置，既無法倚坐歇腳也很難站立著靠住。

曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡也認為，這種設施沒什麼實際用途，只能作為「交通部門認真聽取了社區意見」的宣傳成果。他表示，這種設施占據了本來就不寬敞的候車島的空間，不如再加一排長椅實用。

附近社區且林綠(Chatham Green)居民劉先生表示，能看到當局在柏路公車島上一直在做事，但似乎一直都不得要領。除了這處靠欄讓人摸不著頭腦外，社區真正關心的問題在於，候車島邊緣過高，對長者和行動不便者來說很不友好。而且候車人穿越單車道前往候車島的過程中，所面臨的單車碰撞風險也始終未得解決。

他還認為，整個候車島工程似乎缺乏整體規畫、與市警等其他機構的溝通也不足，比如，市警設在柏路北端的檢查站，其行車道與公車站行車道完全錯位，導致公車行駛至此時都需要費力地閃轉騰挪才能進入車站，長達60呎的鉸接式公車更是要扭轉到極限才能順利通過。

曼哈頓 華埠 老人中心

上一則

法拉盛33歲華男跳樓 頭部撞地身亡 家中發現毒品

下一則

堵車費到底誰之過？ 葛謨、霍楚互相甩鍋
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

屋崙華埠社安隊 免費發放41把鐵鎖給商戶

屋崙華埠社安隊 免費發放41把鐵鎖給商戶
ACC社區榮耀日活動 感謝義工

ACC社區榮耀日活動 感謝義工
華埠土地信託會文物展 重現社區興衰

華埠土地信託會文物展 重現社區興衰
費城地方檢察長與華埠僑領召開座談會

費城地方檢察長與華埠僑領召開座談會

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
顧喬安表示，聽到旁人討論才知道隧道可能失火，後方車廂的乘客紛紛擠到前方，排隊離開。(顧喬安提供)

紐約地鐵F線疑失火 華人恐慌：怕是人生最後一天

2024-12-28 07:52

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告