「重音姊妹」上海方言角 連結紐約華人社群

大紐約首家華人獨立書店「重音姊妹」舉辦上海方言角活動；圖為紐約文化沙龍創辦人趙智成介紹滬語的特色表達。(記者鄭怡嫣╱攝影)

大紐約首家華人 獨立書店 「重音姊妹」(Accent Sisters)，近日在其聯合廣場店內舉辦上海方言角活動，通過現場互動與教學、滬語影視及音樂欣賞、吃上海特色糕點等，共同研習上海話。現場參與者眾，擠滿整間書屋，近一半為對方言感興趣的非上海人士。主辦方在之後每周日，還將舉辦湖南、溫州、閩南話方言角，期望用方言連結男女老少。

「重音姊妹」聯合主理人李驕陽介紹，這已是該書店第五次舉辦方言角活動，每一次都吸引愈來愈多的參與者。「重音」一詞，最早是希望華人在用英語創作時，不需要恥於自己的「中式英語」，而應為自己的口音感到自豪，「正是這些有特色的英語，才使得當代英語語言與移民 文學更豐富多元。」

李驕陽說，方言當然也是「口音」的一種，方言角活動也延續了「重音」一詞最初的期望，期盼傳播大家的方言之餘，也使參與者都為自己的口音與方言感到驕傲。此外，以往書店的活動拘於學術與純藝術，方言活動則是一次更為破圈的嘗試，期望以此連結更多男女老少，「比如這一次的活動，也有女兒帶著媽媽一同前來，媽媽還登台用滬語讀了『繁花』。」

兩位主講嘉賓既活躍紐約華人社群，也同樣來自上海。紐約文化沙龍創辦人趙智成，介紹了上海方言的基本規則、由洋涇浜英語發展而來的上海外來語、以及上海話對手語的影響。詩人王寅，則通過滬語影視——「繁花」、「愛情神話」片段，帶領大家學習地道上海話及如何用上海話來罵人。

王寅表示，上海人在之前並不是一個很好的形象，「你不像一個上海人」反而是一句對上海人的贊語，上海話也一度處於被打壓的階段，不過近年來，上海人有意識開始講上海話，用上海話來創作作品，是滬語地位的撥亂反正。紐約作為移民大熔爐，比鄰書店的18街，還設有「瀕危語言聯盟」(Endangered Language Alliance)，保護與紀錄因全球化、移民和語言轉變而面臨消失威脅的語言與方言，在紐約的每一條街上，他們都標記了被使用的語言與方言。

方言角系列活動在每周日，都將在「重音姊妹」書店舉辦，日程安排及更多詳情，可通過重音姊妹Instagram帳號「accentsisters」查詢。