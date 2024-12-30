縱火案駭人 紐約守護天使重回地鐵巡邏 市府批「無意義噱頭」

不滿於紐約發生駭人聽聞的地鐵縱火燒死遊民案，民間互助維安組織「守護天使」重啟地鐵巡邏。圖為創始人史里華在紐約華社參與活動。(記者和釗宇╱攝影)

紐約地鐵女性遊民被人惡意縱火 燒死的事件發生後，民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)從29日起開始安排志願者在地鐵內巡邏，並對地鐵內的無家可歸者和和精神異常者進行重點關照。這是該組織自2020年以來首次恢復地鐵志願巡邏。

「守護天使」的首批巡邏行動將有150名志願者參與，巡邏範圍初步覆蓋部分地鐵大站，包括縱火案發生的康尼島 (Coney Island)站，此後還計畫擴展到更多地鐵站 和車廂。「守護天使」創始人、前紐約市長候選人史里華(Curtis Sliwa)表示，「地鐵已經失控」，在康尼島縱火案發生後，很多市民要求「守護天使」重回地鐵。他表示，最新的巡邏策略將主要關照地鐵遊民以及情緒不正常的人，包括幫助他們尋求健康檢查、提供飲水並向警察報告他們的困難等。

「守護天使」成立於1979年，當時還在麥當勞工作的史里華由於對愈發失控的地鐵暴力行為不滿，而組織志願者開始進行民間互助式的巡邏行動。該組織成立之初僅有13名成員，但史里華介紹，由於當時的治安環境實在太差，市民對安全的需求旺盛，因而組織在成立一年後，成員便發展至1000人。他表示，現在，社會又對「守護天使」有了需求。

史里華認為，造成縱火悲劇以及犯罪猖獗的，除了政府對犯罪的制止不利外，民間的冷漠也是重要原因。比如，在康尼島縱火案受害者被點燃後，現場竟無人上前援助，甚至讓縱火嫌犯從容地看著受害者被活活燒死才逃離。他表示，希望巡邏隊員的出現能夠激勵民眾不要袖手旁觀。

不過，市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)則表示史里華的行動是「無意義的噱頭」。瑪姆拉克表示，市長亞當斯(Eric Adams)每天都會派遣1000名警力進入地鐵執勤，犯罪率也有所降低。在2021年的市長選舉中，史里華曾作為共和黨候選人與亞當斯對壘。此外，史里華團隊也面臨諸如「行為魯莽」甚至「種族主義」等方面的爭議。今年年初時報廣場發生無證客襲警案後，史里華在接受電視採訪時，他的團隊成員就曾當著鏡頭毆打一名西語裔人士。