我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

縱火案駭人 紐約守護天使重回地鐵巡邏 市府批「無意義噱頭」

記者許君達╱紐約報導
不滿於紐約發生駭人聽聞的地鐵縱火燒死遊民案，民間互助維安組織「守護天使」重啟地鐵巡邏。圖為創始人史里華在紐約華社參與活動。(記者和釗宇╱攝影)
不滿於紐約發生駭人聽聞的地鐵縱火燒死遊民案，民間互助維安組織「守護天使」重啟地鐵巡邏。圖為創始人史里華在紐約華社參與活動。(記者和釗宇╱攝影)

紐約地鐵女性遊民被人惡意縱火燒死的事件發生後，民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)從29日起開始安排志願者在地鐵內巡邏，並對地鐵內的無家可歸者和和精神異常者進行重點關照。這是該組織自2020年以來首次恢復地鐵志願巡邏。

「守護天使」的首批巡邏行動將有150名志願者參與，巡邏範圍初步覆蓋部分地鐵大站，包括縱火案發生的康尼島(Coney Island)站，此後還計畫擴展到更多地鐵站和車廂。「守護天使」創始人、前紐約市長候選人史里華(Curtis Sliwa)表示，「地鐵已經失控」，在康尼島縱火案發生後，很多市民要求「守護天使」重回地鐵。他表示，最新的巡邏策略將主要關照地鐵遊民以及情緒不正常的人，包括幫助他們尋求健康檢查、提供飲水並向警察報告他們的困難等。

「守護天使」成立於1979年，當時還在麥當勞工作的史里華由於對愈發失控的地鐵暴力行為不滿，而組織志願者開始進行民間互助式的巡邏行動。該組織成立之初僅有13名成員，但史里華介紹，由於當時的治安環境實在太差，市民對安全的需求旺盛，因而組織在成立一年後，成員便發展至1000人。他表示，現在，社會又對「守護天使」有了需求。

史里華認為，造成縱火悲劇以及犯罪猖獗的，除了政府對犯罪的制止不利外，民間的冷漠也是重要原因。比如，在康尼島縱火案受害者被點燃後，現場竟無人上前援助，甚至讓縱火嫌犯從容地看著受害者被活活燒死才逃離。他表示，希望巡邏隊員的出現能夠激勵民眾不要袖手旁觀。

不過，市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)則表示史里華的行動是「無意義的噱頭」。瑪姆拉克表示，市長亞當斯(Eric Adams)每天都會派遣1000名警力進入地鐵執勤，犯罪率也有所降低。在2021年的市長選舉中，史里華曾作為共和黨候選人與亞當斯對壘。此外，史里華團隊也面臨諸如「行為魯莽」甚至「種族主義」等方面的爭議。今年年初時報廣場發生無證客襲警案後，史里華在接受電視採訪時，他的團隊成員就曾當著鏡頭毆打一名西語裔人士。

地鐵站 縱火 康尼島

上一則

紐約中央公園跨年 取消無人機表演 或與佛州事故有關
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

前警高層傳性醜聞 市長限制過度加班防弊

前警高層傳性醜聞 市長限制過度加班防弊
亞當斯建議聯邦檢察官介入地鐵縱火案 已指示警察局與ICE合作

亞當斯建議聯邦檢察官介入地鐵縱火案 已指示警察局與ICE合作
前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉傳已回中國 或配合FBI調查亞當斯

前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉傳已回中國 或配合FBI調查亞當斯
鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

熱門新聞

「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲李雲不幸身亡。23日下午，仍有警察到案發地現場調查。(記者尤昱程／攝影)

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲各界伸援

2024-12-23 19:44
六名華人涉嫌偷盜並轉賣地溝油，圖為他們存放地溝油的倉庫。(檢方提供)

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年

2024-12-24 14:43
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起