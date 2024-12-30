連搶皇后區7藥店及布碌崙藥房 警緝2嫌

至少兩名劫匪在兩周內，連續搶劫七家皇后區以及一家布碌崙(布魯克林)藥房，圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)

根據市警消息，至少兩名劫匪在兩周內，連續搶劫七家皇后區 以及一家布碌崙 (布魯克林)藥房，其中包括華人 聚居區，警方將這些案件定為模式作案，並發布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，這些搶劫案發生在皇后區華人聚居的新鮮草原、木邊(Woodside)等地，作案時間為本月6日至20日之間。通常在早上5時至6時、藥房尚未開門之前，嫌犯先打碎前門玻璃入內，或是撬開捲簾門門鎖，在店內搜刮現金後，乘坐英菲尼迪(Infiniti)汽車逃走。有時，他們也會順走店內的彩票以及藥品等。

警局紀錄顯示，6日(周五)凌晨5時，嫌犯首先撬開位於秋園丘(Kew Gardens Hills)緬街72-48號Shalom藥房的捲簾安全門，偷走了約200元現金以及價值35元的彩券，一小時後，他們又對107分局轄區的另一家藥房下手，打破了位於新鮮草原69大道164-06號Rexall RX藥房的玻璃前門，進入店內後，他們從收銀機中拿走了100元現金。

12日(周四)早晨，嫌犯則又對皇后區的兩家藥房下手，凌晨5時，其中一名嫌犯試圖撬開位於木邊51街30-100號藥店捲簾安全門的門鎖，但未能成功，隨後駕駛灰色英菲尼迪轎車逃離現場。約半小時後，他們又試圖撬開位於阿斯托里亞(Astoria)30大道23-21號、靠近西奈山皇后醫院另一家藥房的捲簾安全門，但仍未成功。隨後，他們用水泥磚砸向窗戶企圖闖入，但再次失敗。