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布碌崙遊民所員工遭刺殺 華社不安

記者馬璿╱紐約報導
26日晚間，一名35歲的遊民所員工在自己工作的布朗斯維爾(Brownsville)遊民所門口遭刺殺，嫌犯在逃中。(圖片取自其Tripadvisor頁面)
26日晚間，一名35歲的遊民所員工在自己工作的布朗斯維爾(Brownsville)遊民所門口遭刺殺，嫌犯在逃中。(圖片取自其Tripadvisor頁面)

一名35歲的遊民所員工日前在自己工作的布朗斯維爾(Brownsville)遊民所門口遭刺殺，警方尚未掌握嫌犯身分，也並未提及兇嫌是否為遊民所內的住民，但此事件仍引發社區不安情緒。

根據警方說法，這名遊民所員工於晚間6時20分左右，在布朗斯維爾東紐約大道(East New York Avenue)上由酒店改建成遊民所的「Days Inn by Wyndham」門口，遭一名戴著滑雪面罩與棒球帽的嫌疑人刺向受害者頸部與軀幹，在大廳失血過多後送醫不治。警方表示已鎖定一名可疑人士，但嫌犯仍在逃中。官方形容此嫌犯約6呎1吋，最後目擊顯示他沿著薩克曼街(Sackman Street)向北部步行逃離。

市遊民服務局(DHS)發言人表示，這名受害者在與政府簽約合作的非營利機構工作，此收容所並非市府直接營運。發言人稱，這起謀殺案是「可怕的悲劇」，並表示紐約市的「非營利機構前線員工每天都為支持脆弱的紐約客挺身而出。」

紐約本地新聞媒體Gothamist獲市警察局透露，該男子並非任職於市遊民服務局，而是受雇一家私人承包商，但未獲得官方認證。

居住在此遊民所一名不願具名的長者表示，受害者從不惹事，且幫助許多遊民尋找住房，「他真的是個好人，這件事毫無道理，我無法理解」。而一名住在附近遊民所的住民則表示，雖然遊民所理應有安保人員與相關措施，但效果不彰，「你帶什麼進去都可以」。

住在86街遊民所預定地附近的陳女士表示，此事一出便在微信群組上廣泛流傳，但她認為該員工平時幫助遊民找到住房，是在做對的事，她看到好人遭遇不測仍感遺憾。

持相反意見的李先生則認為部分遊民不工作卻依賴遊民所資源，該受害員工本就不該幫助這些人，是遭遇天罰所導致。但他也表示，希望此事能驚動社會至市府高層，讓人們意識到遊民所會帶來的危險。

遊民 微信 紐約市

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