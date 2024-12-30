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紐約中央公園跨年 取消無人機表演 或與佛州事故有關

記者范航瑜╱紐約報導
紐約路跑協會(NYRR)宣布取消原定於12月31日舉行的中央公園跨年無人機表演。圖為今年7月獨立日煙花秀。(記者范航瑜╱攝影)
紐約路跑協會(NYRR)宣布取消原定於12月31日舉行的中央公園跨年無人機表演。圖為今年7月獨立日煙花秀。(記者范航瑜╱攝影)

紐約路跑協會(NYRR)日前宣布，取消原定於12月31日(周二)舉行的中央公園跨年無人機表演。這是繼上月因乾旱取消傳統煙火秀後，再度更改跨年活動安排。據悉，該取消決定與佛羅里達州一起無人機表演事故有關。

21日，一名7歲男童在佛羅里達奧蘭多觀看無人機表演時，遭無人機擊中胸部，需接受心臟手術。聯邦航空總署(FAA)正對此事件展開調查。承辦該場表演的Sky Elements Drones公司表示，正與FAA及奧蘭多市府合作調查原因。該公司曾為NFL、NASCAR等大型賽事舉辦無人機燈光秀。

往年，紐約路跑協會會在除夕夜在中央公園舉辦午夜跑活動，並開展煙火秀，今年首次因天氣因素被迫改變計畫，而無人機表演方案最終也未能實現。紐約路跑協會在聲明中表示：「我們努力確保跑步者能在除夕夜度過難忘時光。但由於無法控制的情況，我們將取消原計畫的無人機表演。」不過，傳統的四哩環園跑步活動仍會如期舉行。

今年11月，紐約市遭遇嚴重乾旱。市府在11月中旬宣布乾旱緊急狀態時，曾取消所有煙火許可。與中央公園一樣，位於布碌崙(布魯克林)的展望公園(Prospect Park)也取消了煙火表演，改以無人機表演，呈現自由女神像與布碌崙大橋等圖案。儘管亞當斯後來解除煙火禁令，但多數煙火活動最終並未恢復。目前確認，時報廣場(Times Square)的跨年煙火秀將如期舉行。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，雖然在公園舉辦煙火秀是長久傳統，但近期創紀錄的灌木火災已嚴重破壞綠地，市府需採取謹慎措施確保安全。數據顯示，僅上月兩周內，紐約市消防局(FDNY)就處理了超過270起灌木火災，創下歷史新高。

無人機 中央公園 跨年

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