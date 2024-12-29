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紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

記者馬璿／紐約報導
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市衛生局(Department of Health)表示，全市感染「呼吸道融合病毒」(RSV)的人數自11月以來大幅上升；感染RSV病毒可能出現輕微感冒症狀，包括流鼻水、打噴嚏、咳嗽等，但部分人群可能症狀嚴重，建議民眾出門戴口罩，減少病毒透過飛沫傳播。

市衛生局表示，自11月初以來紐約市民感染RSV案例激增，截至11月30日，RSV病例數較前一周增加47%，檢測陽性率上升22%，住院率也有明顯上升，截至12月中已接獲近5000例。

目前RSV病毒針對60歲以上成人、孕婦、部分兒童及嬰兒皆有藥物及疫苗可施打。聯邦疾病防治中心(CDC)指出，雖然RSV感染通常不會導致嚴重疾病，但對於嬰幼兒、年長者、患有疾病者、早產兒及其他肺部相關疾病患者風險較大。

RSV病毒通過飛沫傳播，也會附著在衣物或床單等物體上，並於飛沫乾燥後傳播，且在受汙染表面可維持數小時的傳染性。市衛生局說，與感染者接吻也可能導致病毒傳遞，因此建議民眾在打噴嚏與咳嗽時，用手臂或衛生紙遮擋，也可透過戴口罩、勤洗手及減少出門等方式預防。

RSV感染病例上升對醫院也造成影響，全美兒童RSV住院率自本月初起激增，CDC數據指出，四歲以下兒童占急診病例8%，65歲及以上成人則占1.4%。長島的醫生更表示，RSV病例在當地醫院已達兩位數，兒童感染率高於全美平均。

隨著病例數上升趨勢，許多醫療院所更進一步指出紐約州和CDC的疫苗接種數據低落，專家也補充，原因可能為新冠疫情後引發的「疫苗猶豫」與「疫苗疲勞」，截至本月初，長島納蘇郡和蘇福克郡新冠疫苗接種率僅超過6%，全美為20%；流感疫苗接種率為22%，全美則超過38%。

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