賓州車站男遊民嚴重燒傷危殆 自稱遭人縱火 警疑自焚
布碌崙(布魯克林)地鐵F線女子遭縱火身亡事件不到一周，一名67歲男子於27日晚間在曼哈頓中城的賓州車站(Penn Station)被發現嚴重燒傷，情況危急；根據警方，該名男子疑似為一名遊民。
警方當晚8時左右接獲通知，稱一名男子在賓州車站內起火。急救人員在靠近新澤西11號和12號月台的一處隧道中發現了該男子。該男子上半身及雙腿均嚴重燒傷，隨後被送往威爾康奈爾醫療中心(Weill Cornell Medical Center)。最初報告顯示其情況穩定，但警方28日上午確認，其情況已轉為危急。
該男子告訴警方，他醒來時發現自己全身著火，並聲稱是他人所為。然而據紐約郵報(New York Post)援引紐約市警(NYPD)和大都會運輸署(MTA)消息，調查後尚未發現有他人涉案的證據，現場跡象顯示可能是自焚。目前事件仍在調查中，受害者身分尚未公開，只知應是一名遊民。
交通樞紐如賓州車站、時報廣場(Times Square)和大中央車站(Grand Central)等地，近年來因遊民及精神疾病患者聚集，成為通勤族的潛在隱患。一名家住新澤西的陳先生表示，自己因工作原因，常常出入賓州車站，冬季時尤其能看到遊民聚集。陳先生表示，遊民有時候會自顧自地大喊大叫，但只要不與他們對視或主動接觸，通常不會有問題。
但避免接觸並非就能夠高枕無憂。就在日前，一名華男在曼哈頓上城的C線地鐵內遭到遊民無故襲擊。該遊民因未獲乘客施捨而開始咒罵，並打飛了該男子手中的咖啡，所幸未波及其他乘客。
22日，F線列車上一名正在熟睡的女子被遊民縱火身亡。33歲的嫌犯薩佩塔(Sebastian Zapeta)已於案發當日被逮捕，並於27日被控謀殺及縱火罪名。薩佩塔為瓜地馬拉公民，曾於2018年被遣返，後非法返回美國。由於此案情節嚴重，市長亞當斯(Eric Adams)甚至建議聯邦檢察官介入，並與聯邦移民與海關執法局(ICE)合作，追加聯邦縱火指控。
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