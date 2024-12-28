時報廣場跨年水晶球新設計揭幕 服役18年即將退役
紐約時報廣場(Times Square)的新年倒數暨水晶球降落慶典即將到來，慶典組委會27日在時報廣場一號(One Times Square)揭幕了今年的跨年水晶球新設計。這也將是這枚水晶球的最後一次亮相，陪伴紐約市民度過了18個跨年夜後，該水晶球將在明年退役。
這枚水晶球自2008年啟用，直徑12呎、重約1萬2000磅，由2688塊水晶三角組成。每年的水晶球球體保持不變，但外層水晶設計會推陳出新。
負責水晶球安裝與測試的倒數計時娛樂公司總裁施特勞斯(Jeff Strauss)指出，今年的設計展現兩種圖案，一種為深邃線條切割搭配頂端圓圈，象徵水晶球降落建築的歷史；另一種則為三組交錯環形的新設計，象徵團結，環繞著鑽石切割面。
水晶球退役後，將留存在大樓內，作為沉浸式藝術和文化展覽的一部分。官方透露，全新水晶球的細節將於2025年初公布，新設計將更加注重數位互動性，展現全新風貌。
今年跨年慶典儀式將於12月31日(周二)晚6時正式開始。作為主辦方之一的美中友好協會(SAFA)，將帶來中華文化表演，包括現代與傳統音樂舞蹈的融合，以慶祝即將到來的蛇年，今年也是美中友好協會第13年聯合舉辦時報廣場跨年活動。
跨年水晶球降落是紐約市的傳統，自1907年首次啟用以來，水晶球已更換七次，僅在1943年與1944年因二戰期間燈光限制而中斷。去年，水晶球的外觀採用了與贊助商拉斯維加斯楓丹白露酒店(Fontainebleau Las Vegas)合作設計的領結圖案，向時報廣場舊名「領結區」(The Bowtie)致敬，據悉呈三角形的時報廣場區域，歷史上一度被稱為「中城領結」。
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