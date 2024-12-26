我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

聖誕華埠教堂忙 華人夫妻緣起顯聖容堂

記者許君達／紐約報導
聖誕節教堂人氣旺，圖為曼哈頓華埠的顯聖容天主教堂。(記者許君達／攝影)
聖誕節教堂人氣旺，圖為曼哈頓華埠的顯聖容天主教堂。(記者許君達／攝影)

與單純享受節日和假期的普通人相比，聖誕節對於有基督信仰者的意義與眾不同。曼哈頓華埠最知名的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)，25日聖誕節當天以主日的標準開放四場彌撒，像往年一樣吸引了大量華人信眾。

顯聖容教堂位於勿街(Mott St.)顯要位置，始建於1802年，歷史比整個華埠還要悠久。在曼哈頓華人社區形成後，顯聖容教堂逐漸成為華人天主教信眾的重要場所，教堂現長期提供英語、粵語、國語和福州話的彌撒等活動。

在華埠長大的林華光出自一個虔誠的天主教家庭，他從一年級時就在顯聖容教堂學校就讀，日常的彌撒與告解也均在此進行。他介紹，在天主教傳統中，人們會在全年中的不同時候，慶祝耶穌的各個生命階段，因此，標誌他降生的聖誕節和標誌他復活的復活節，便是一年中最盛大的兩個節日。而在他的觀念中，聖誕節比復活節更加重要，因為它象徵著先聖的生命從無到有，出現在這世界上。

林華光表示，對於天主教信眾來說，「聖誕」是一個過程，從神啟降臨、到耶穌誕生，再到三聖人探訪，大約要持續六周左右的時間，聖誕節當天只是這一神聖過程中最高光的時刻。

顯聖容教堂在林華光的生命歷程中有非同尋常的意義。他在教堂學校度過了完整的八年時光，進入高中後，他加入教堂唱詩班，繼續奉獻。此後，他做了近30年領唱者，直到新冠疫情爆發，才暫停了每周去教堂的傳統。教堂對他更重要的意義在於，他與妻子便是在教堂學校中相識的。他的妻子也是土生土長的華埠居民，七年級時轉入教堂學校。然後，這對青梅竹馬的夫妻從少年時代便相伴隨，直到如今長出了白髮，幾乎一生都沒有遠離華埠，也沒有離開顯聖容教堂。

華埠 聖誕節 華人

上一則

PATH平安夜故障 新州華人繞路回家超折騰

下一則

加州爆禽流感 紐約華人超市蛋價翻倍 烘焙與餐館喊吃不消
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖誕名曲「紅鼻子魯道夫」如何歷史留名？改編自當年暢銷童話

聖誕名曲「紅鼻子魯道夫」如何歷史留名？改編自當年暢銷童話
林岱縈化身聖誕女郎唱歌送暖 為獨老送餐

林岱縈化身聖誕女郎唱歌送暖 為獨老送餐
好市多領跑聖誕打折季 聖誕節當天就有折扣

好市多領跑聖誕打折季 聖誕節當天就有折扣
聖誕為何紅綠配？可樂廣告揭密

聖誕為何紅綠配？可樂廣告揭密

熱門新聞

受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
警方抓獲在康尼島地鐵站燒死車廂內睡覺女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵縱火燒人案 華人「晚上不敢搭乘」 華社籲嚴懲罪犯

2024-12-23 07:51
皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲李雲不幸身亡。23日下午，仍有警察到案發地現場調查。(記者尤昱程／攝影)

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲各界伸援

2024-12-23 19:44
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
六名華人涉嫌偷盜並轉賣地溝油，圖為他們存放地溝油的倉庫。(檢方提供)

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年

2024-12-24 14:43

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」