聖誕華埠教堂忙 華人夫妻緣起顯聖容堂

聖誕節教堂人氣旺，圖為曼哈頓華埠的顯聖容天主教堂。(記者許君達／攝影)

與單純享受節日和假期的普通人相比，聖誕節 對於有基督信仰者的意義與眾不同。曼哈頓華埠 最知名的顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)，25日聖誕節當天以主日的標準開放四場彌撒，像往年一樣吸引了大量華人 信眾。

顯聖容教堂位於勿街(Mott St.)顯要位置，始建於1802年，歷史比整個華埠還要悠久。在曼哈頓華人社區形成後，顯聖容教堂逐漸成為華人天主教信眾的重要場所，教堂現長期提供英語、粵語、國語和福州話的彌撒等活動。

在華埠長大的林華光出自一個虔誠的天主教家庭，他從一年級時就在顯聖容教堂學校就讀，日常的彌撒與告解也均在此進行。他介紹，在天主教傳統中，人們會在全年中的不同時候，慶祝耶穌的各個生命階段，因此，標誌他降生的聖誕節和標誌他復活的復活節，便是一年中最盛大的兩個節日。而在他的觀念中，聖誕節比復活節更加重要，因為它象徵著先聖的生命從無到有，出現在這世界上。

林華光表示，對於天主教信眾來說，「聖誕」是一個過程，從神啟降臨、到耶穌誕生，再到三聖人探訪，大約要持續六周左右的時間，聖誕節當天只是這一神聖過程中最高光的時刻。

顯聖容教堂在林華光的生命歷程中有非同尋常的意義。他在教堂學校度過了完整的八年時光，進入高中後，他加入教堂唱詩班，繼續奉獻。此後，他做了近30年領唱者，直到新冠疫情爆發，才暫停了每周去教堂的傳統。教堂對他更重要的意義在於，他與妻子便是在教堂學校中相識的。他的妻子也是土生土長的華埠居民，七年級時轉入教堂學校。然後，這對青梅竹馬的夫妻從少年時代便相伴隨，直到如今長出了白髮，幾乎一生都沒有遠離華埠，也沒有離開顯聖容教堂。