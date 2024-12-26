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15年來首次 紐約出現白色聖誕 41年來僅4次

記者尤昱程／紐約報導
紐約市15年來首見白色聖誕。圖為法拉盛北方大道一帶。(記者尤昱程／攝影)
紐約市15年來首見白色聖誕。圖為法拉盛北方大道一帶。(記者尤昱程／攝影)

紐約市在今年迎來15年來首次白色聖誕，根據國家氣象局(National Weather Service)的測量，25日當天早上7時，中央公園的積雪厚度達到1吋，符合白色聖誕的標準。這是自2009年以來，紐約市首次在聖誕節早晨測得足夠積雪。

氣象局資料顯示，白色聖誕在紐約市並不常見。自1983年以來，符合這一標準的白色聖誕僅出現過四次。紐約市上一次的白色聖誕發生在2009年，當時積雪達2吋。歷史上，紐約市聖誕節積雪量最高紀錄則出現在1909年，中央公園積雪達7吋。

與紐約相似，波士頓今年也經歷白色聖誕，當地積雪達3吋。然而，氣象預測顯示，隨著26日氣溫升高至冰點以上，紐約和波士頓的積雪可能會迅速融化。

紐約市15年來首見白色聖誕。圖為法拉盛北方大道一帶。(記者尤昱程／攝影)
紐約市15年來首見白色聖誕。圖為法拉盛北方大道一帶。(記者尤昱程／攝影)

國家氣象局指出，紐約市每年的白色聖誕機率僅為13%。此次降雪出現在24日，並在夜間保持積雪不融，為今年的白色聖誕創造了條件。根據預測，周末氣溫將進一步回暖，預計紐約市將達到40華氏度(約4至9攝氏度)。

此次降雪為紐約市民帶來稀有的聖誕景象，但伴隨的低溫也提醒市民需注意路面結冰可能帶來的交通影響。有關冬季天氣信息與紐約市應對冬季風暴的措施，市民可訪問紐約市極端天氣網站nyc.gov/severeweather，或撥打市民熱線311。

紐約市 聖誕節 波士頓

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