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紐約地鐵平安夜驚現持刀割頸攻擊 2人受傷1嫌被捕

記者劉梓祁╱紐約報導
大中央車站平安夜發生無端襲擊，一男一女兩乘客被嫌疑人用刀械割傷。(記者范航瑜╱攝影)
大中央車站平安夜發生無端襲擊，一男一女兩乘客被嫌疑人用刀械割傷。(記者范航瑜╱攝影)

在24日(周二)平安夜當晚，曼哈頓中央車站(Grand Central Station)發生一起疑似無端的持刀襲擊事件，導致一名男子和一名女子乘客被刀具割傷。受害女子表示，當她跑去尋求幫助時，卻無人伸出援手。

警方表示，案件發生在當晚10時15分之前，在一輛北行的地鐵5號線抵達曼哈頓中城車站後，一名男子拉動了緊急剎車，導致列車無法繼續行駛。該名男子還對人群大喊大叫。

隨後，男子走向站台樓梯旁的一名42歲男子，據稱用刀劃傷了其左手腕。同時，他還刺傷了一名26歲女子，過程中先擊打對方後腦，然後在旋轉柵門附近刺傷了她的頸部。兩名受害者均被送往醫院治療，預計都能夠康復。警方表示，兩起案件均為無端攻擊。

警方稱，嫌疑人確認為28歲的薩金特(Jason Sargeant)，他在犯案後經樓梯前往夾層，並通過旋轉閘口離開現場。之後，薩金特乘自動扶梯前往中央車站大廳，一名大都會運輸署(MTA)警員因發現其行為異常將其攔下，並在現場將他扣留。警員並在他外套內發現一把刀。

目前，薩金特面臨多項指控，包括襲擊罪、魯莽危害罪、威脅罪、非法持有武器罪、騷擾罪和妨害治安罪。紀錄顯示，薩金特有三次被捕紀錄，分別涉及刑事毀壞、逃票以及襲警。

受害女子皮薩羅(Imani-Ciara Pizarro)向「紐約郵報」(NYPost)表示，事發時她正與鄰居視頻通話，並注意到轉閘附近地板上有血跡，但未料到幾秒後被薩金特襲擊，導致自己倒地並「失去意識」。

皮薩羅說，「我希望我能安全地前往工作，不會受到攻擊；我希望在我被襲擊時，大中央車站有警察，但當時一個也沒有。我跑去尋求幫助，卻沒人能幫我。」她表示，後來是經由鄰居幫忙完成報警。

她還認為，自己遇襲十分「不公平」，但卻「無法保護自己」。此前，皮薩羅曾被精神病患者襲擊兩次。她表示，「我希望能安全地去上班，不被騷擾或襲擊，或能夠感到安全，但現在這已經不可能了。」

中央車站 曼哈頓 大都會

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