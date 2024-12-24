冷氣團再襲 紐約有望迎白色聖誕 節日交通恐受影響

包括紐約市在內的三州地區將迎來一輪降雪天氣，積雪有望給聖誕夜增加節日氛圍。圖為紐約地區今冬的第一個雪夜。(記者許君達／攝影)

在經歷了周末的嚴寒天氣後，包括紐約市 在內的紐約州、新澤西州 、以及康乃狄克州三州地區氣溫，在聖誕節 期間將逐漸回升。而在24日平安夜，一股移動迅速的北極氣團將「閃擊」紐約，帶來降雪天氣，為節日氛圍增色，但也可能給節日交通帶來不利影響。

根據國家氣象服務局(NWS)的預報，由冷氣團帶來的降雪，將出現在今(24日)早間至上午，全市平均降雪量約為0.5吋，靠近西北部且地勢較高的地方降雪量可達1至2吋。

不過，由於冷氣團移動速度較快，預計天氣將從24日下午開始轉晴，聖誕節25日當天，大概率會是風和日麗的天氣，氣溫也會回到冰點以上。此後的兩天天氣也將持續晴好，直至27日(周五)，而最高氣溫的回升趨勢更將延續至下周。

紐約市由於臨海，冬季氣候相對內陸地區更為溫暖濕潤。氣象紀錄顯示，紐約出現伴有雪景的「白色聖誕節」的歷史概率僅為11%，上一次出現「白色聖誕節」是在2009年。

根據官方定義，平安夜及聖誕當天，地面積雪深度達到或超過1吋便屬於「白色聖誕節」。從預期降雪量看，本輪降雪天氣給紐約市帶來「白色聖誕節」的可能性尚值得關注，但由於24日全天氣溫均低於冰點，積雪不會很快融化，至少能保留到夜間，為聖誕節帶來有白色點綴的溫馨氛圍。而在紐約市周邊，尤其是紐約上州和新州北部的社區，迎來真正意義上的「白色聖誕節」的概率將會更大。

降雪天氣在增加節日氛圍之餘，也可能給節日交通帶來影響。根據紐新港航局(Port Authority)的估計，本月21日至明年1月2日期間，通過機場和隧道出入紐約的客流將達到1380萬人次，其中甘迺迪、紐瓦克和拉瓜地亞三大機場將迎接總共520萬人次的航空客流。24日的降雪雖然尚不到癱瘓機場的程度，但也很可能對航班時刻表造成一定影響。

節日期間，大都會運輸署(MTA)、長島鐵路(LIRR)、北線鐵路(Metro North)以及新澤西捷運局(NJ Transit)均會增開臨時班次，而港航局也將在本月23日至1月1日間，暫停所有非緊急的橋樑隧道施工以保障暢通。