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警公布新錄像 緝布碌崙地鐵2槍擊犯

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約警方23日公布了新的監控錄像和照片，通緝近日在布碌崙羊頭灣Q線地鐵U大道站開槍打傷乘客的兩名嫌犯。(警方提供)
紐約警方23日公布了新的監控錄像和照片，通緝近日在布碌崙羊頭灣Q線地鐵U大道站開槍打傷乘客的兩名嫌犯。(警方提供)

紐約警方23日公布了新的監控錄像和照片，通緝兩名近日在布碌崙(布魯克林)羊頭灣Q線地鐵U大道站開槍打傷乘客的嫌犯。

這起地鐵槍擊案，發生在市警61分局及捷運第34分局的轄區內。根據警方報告，本月21日大約下午3時10分，一名21歲和一名18歲的男性受害者，從Q線地鐵U大道站內的南行Q線地鐵下車。這時，兩名身分不明者向這兩名受害者靠近，他們向受害者開槍多次，槍彈擊中了18歲男性受害者的右臂和身體，以及21歲男性受害者的左腿。案發後，兩名嫌犯迅速步行逃離U大道車站，方向不明。

事發後，警方和急救人員迅速趕到事發現場救助。18歲的受傷男性被送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)，21歲的受傷男性被送往瑪摩利醫院治療，目前兩人傷情穩定。

根據警方的描述，一名嫌犯深膚色，頭戴黑色冬帽，身穿淺灰綠色夾克和黑色褲子，腳穿黑鞋，腰間繫著棕黃色腰帶；另一名嫌犯也是深膚色，頭戴紫色帽子，身穿黑色連帽羽絨服和淺灰色帶有兩個豎條的運動褲，腳穿黑白兩色的運動鞋，身上挎著一隻女用包。

近些年，到羊頭灣定居的華人日益增多，Q線地鐵是眾多華裔居民出門使用的地鐵線路。案發後，當地居民對地鐵的安全表示了更多擔憂。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或在社媒平臺X上@NYPDTips提供信息。任何消息來源均保密。

地鐵 布碌崙 華人

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