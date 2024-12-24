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被盜包裹街邊雜貨店銷贓 華社「每天發生」不堪其擾

記者曹馨元╱紐約報導
節假日期間，包裹被盜的報案數字高出平日45%，盜竊者通常會在街邊雜貨店或地攤銷贓；此類事件在華社也「每天都在發生」。(記者高雲兒╱攝影)
節假日期間，包裹被盜的報案數字高出平日45%，盜竊者通常會在街邊雜貨店或地攤銷贓；此類事件在華社也「每天都在發生」。(記者高雲兒╱攝影)

近年來，隨著線上購物的盛行及物流的普及，快遞包裹被盜現象愈發猖獗。資料顯示，冬季節假日期間，包裹被盜的報案數字高出平日的45%，盜竊者通常會在街邊雜貨店或地攤銷贓；華社也反應，此類事件「每天都在發生」。

根據紐約市警(NYPD)的數據，自2019年6月以來，有關包裹被盜的報案數量，每月都徘徊在1200起以上；近五年的數據也顯示，每年12月是被盜案的高發期，平均案件數量達到2334起，高出平日45%。近五年來，紐約市警共收到超過7萬4000起包裹被盜的報案。

紐約本地新聞媒體Gothamist日前發布的調查報導顯示，盜取包裹的小偷往往試圖將商品兜售給街邊雜貨鋪，以此銷贓。多名雜貨鋪老闆表示，常有人想要買給他們這些疑似是贓物的貨品。

通常，DHL、FedEx、UPS等物流運輸公司會要求收貨人的簽名，以證明物品被安全送達；但亞馬遜(Amazon)對於商品價格不高的包裹沒有此類政策，導致亞馬遜包裹常常被簡單地放在收貨人家門口，為盜賊提供可乘之機。

「我看到愈來愈多盜賊跟蹤送貨司機的影片」，犯罪學家斯提克(Ben Sticle)表示，包裹盜竊似乎正變得愈發有組織與大膽。

據亞馬遜官網，是否需要收貨人簽名取決於包裹內物品的價值、大小及種類；大件的電視、樂器，高價貨品或有年齡限制的酒類等，往往需要收貨人簽名。但論壇Reddit上也有帖子反映，亞馬遜曾隨意地將價值400元的手機放在門口，「甚至都沒有按門鈴。」

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)負責人李啟基表示，此類包裹被盜案在法拉盛「太多太多了」，巡邏隊收到的投案平均「每周兩次，但其實每天都在發生」。據他了解，盜賊中西語裔及華人很多，而華人盜賊會直接在微信朋友圈裡賣貨銷贓。

李啟基也指出，通常盜賊會戴口罩、蒙著面，所以被抓到的機率很小，「除非是當場被抓」；此外，「到處都有地攤」，在沒有任何記號的情況下，贓物流入攤販後，很難與正規商品分辨。李啟基建議，居民可以購買能夠上鎖的快遞包裹儲存櫃，增強包裹的安全性。

亞馬遜 紐約市 華人

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